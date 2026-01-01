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Plateforme vidéo fédérée pair-à-pair pour la publication et le partage de vidéos sans dépendre de YouTube ou d'une infrastructure centrale.

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50 Go d'espace disque NVMe
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Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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8 To de bande passante
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec PeerTube ?

PeerTube est une plateforme d'hébergement vidéo libre, open-source et fédérée, conçue comme une alternative auto-souveraine à YouTube et Vimeo. Chaque instance PeerTube est indépendante mais interconnectée via le protocole ActivityPub, de sorte que vos spectateurs peuvent suivre des chaînes depuis n'importe quel autre serveur PeerTube, tandis que chaque vidéo, commentaire et abonnement réside sur l'infrastructure que vous contrôlez.

Le streaming pair-à-pair WebRTC permet aux spectateurs de partager la bande passante entre eux, de sorte qu'une seule vidéo populaire ne fasse pas planter votre serveur lors des pics de trafic. PostgreSQL, Redis et le pipeline de transcodage inclus s'exécutent entièrement sur votre VPS, offrant aux créateurs et aux communautés la pleine propriété de leur contenu, de leur audience et de leurs politiques de modération — pas de flux algorithmique, pas de démonétisation, pas d'intermédiaires publicitaires.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de PeerTube

Fédéré via ActivityPub

Les utilisateurs depuis n'importe quelle instance PeerTube, Mastodon ou autre instance ActivityPub peuvent suivre votre chaîne, commenter et partager des vidéos sur le Fediverse.

Streaming de pair à pair

Le WebRTC basé sur navigateur réduit la bande passante du serveur en permettant aux spectateurs de partager des fragments vidéo, afin qu'un téléchargement viral ne fasse pas planter votre VPS.

Transcodage intégré

Le transcodage automatique génère plusieurs niveaux de qualité pour chaque téléchargement — de 240p à 4K — sans services de transcodage externes.

Streaming en direct et RTMP

Diffusez en direct depuis OBS ou tout encodeur compatible RTMP directement sur votre chaîne PeerTube avec enregistrement et rediffusions.

Gestion des chaînes et des playlists

Organisez les vidéos en chaînes, listes de lecture et séries avec des miniatures personnalisées, des descriptions et des autorisations pour les collaborateurs.

API ouverte et intégrations

Intégrez des vidéos partout avec un iframe d'une seule ligne et intégrez-vous avec des outils externes grâce à une API REST entièrement documentée.

Pourquoi exécuter PeerTube avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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