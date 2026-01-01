Apache Pinot est une base de données OLAP distribuée en temps réel, développée chez LinkedIn et utilisée en production par Uber, Stripe, Walmart, Target et Slack pour alimenter des analyses destinées aux utilisateurs sur des milliards d'événements. Il ingère des données provenant de sources de streaming telles que Kafka et Kinesis, ainsi que de sources par lots comme S3 et HDFS, et répond aux requêtes SQL en quelques millisecondes, même avec des milliers d'utilisateurs simultanés.

L'auto-hébergement de Pinot sur votre propre VPS maintient la latence des requêtes, les politiques de rétention et la configuration des locataires sous contrôle direct, sans facturation par requête ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Le contrôleur Pinot est livré avec une console web intégrée pour la gestion des schémas, la configuration des tables et l'exploration SQL ad hoc.