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8 cœurs vCPU
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Apache Pinot ?

Apache Pinot est une base de données OLAP distribuée en temps réel, développée chez LinkedIn et utilisée en production par Uber, Stripe, Walmart, Target et Slack pour alimenter des analyses destinées aux utilisateurs sur des milliards d'événements. Il ingère des données provenant de sources de streaming telles que Kafka et Kinesis, ainsi que de sources par lots comme S3 et HDFS, et répond aux requêtes SQL en quelques millisecondes, même avec des milliers d'utilisateurs simultanés.

L'auto-hébergement de Pinot sur votre propre VPS maintient la latence des requêtes, les politiques de rétention et la configuration des locataires sous contrôle direct, sans facturation par requête ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Le contrôleur Pinot est livré avec une console web intégrée pour la gestion des schémas, la configuration des tables et l'exploration SQL ad hoc.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Apache Pinot

Requêtes SQL en moins d'une seconde

Le stockage en colonnes avec des index en étoile, inversés et de plage assure une latence de requête p99 en millisecondes sur des milliards de lignes.

Ingestion en temps réel et par lots

Les connecteurs natifs pour Kafka, Kinesis, Pulsar, S3, GCS, HDFS et JDBC vous permettent de mélanger des données en temps réel et historiques au sein d'une seule table.

Forte simultanéité

Conçu pour des milliers de requêtes par seconde provenant de tableaux de bord destinés aux utilisateurs et de produits d'analyse internes, sans précalcul.

Console de requêtes intégrée

Le contrôleur Pinot fournit une interface utilisateur web pour parcourir les tables, exécuter des requêtes SQL ad hoc et gérer les schémas, les segments et les locataires.

Insertion/mise à jour et déduplication des tables

Les upserts par clé primaire et les mises à jour partielles rendent Pinot adapté à la capture de données modifiées et aux flux d'événements mutables, et pas seulement aux journaux en mode ajout uniquement.

Pourquoi exécuter Apache Pinot avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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