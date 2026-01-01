Déployez Paisa en un clic.
Outil de suivi de finances personnelles open source utilisant la comptabilité en partie double pour une visibilité complète sur les actifs, les dépenses et le patrimoine net.
Choisissez un pack VPS pour Paisa
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Paisa ?
Paisa est un outil de suivi des finances personnelles auto-hébergé, basé sur le modèle de comptabilité en partie double. Il vous offre une image précise et complète de vos finances — actifs, passifs, revenus, dépenses et valeur nette — suivies à l'aide de fichiers journaux en texte brut que vous possédez entièrement. Contrairement aux applications financières basées sur le cloud, toutes vos données restent sur votre propre serveur, sans frais d'abonnement et sans qu'aucun tiers n'accède à vos dossiers financiers.
L'interface web transforme votre journal comptable en tableaux de bord interactifs : répartitions des dépenses par catégorie, graphiques d'allocation d'actifs, projections d'objectifs de retraite et suivi des rendements des investissements pour les fonds communs de placement et les actions. La prise en charge multidevises gère les finances réparties dans différents pays ou classes d'actifs.
Fonctionnalités clés de Paisa
Comptabilité en partie double
Chaque transaction est enregistrée avec des écritures de débit et de crédit correspondantes, vous offrant un suivi mathématiquement précis qui détecte automatiquement les erreurs.
Tableau de bord du patrimoine net
Une vue d'ensemble agrège tous les actifs et passifs au fil du temps, montrant comment votre situation financière globale évolue mois après mois.
Suivi du rendement des investissements
Suivez la performance des fonds communs de placement et des actions grâce aux calculs XIRR, afin de toujours connaître le rendement annualisé réel de chaque placement.
Analyse budget vs réel
Comparez les dépenses prévues aux dépenses réelles par catégorie pour identifier où va réellement votre argent par rapport à l'endroit où vous aviez prévu de le dépenser.
Fichiers de données en texte clair
Toutes les données financières sont stockées dans des fichiers journaux lisibles par l'homme que vous pouvez modifier, gérer les versions et sauvegarder indépendamment de l'application.
Pourquoi exécuter Paisa avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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