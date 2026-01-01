Grist est une feuille de calcul relationnelle open source qui combine la familiarité des feuilles de calcul avec la puissance des bases de données. Les équipes l'utilisent pour organiser les données, créer des vues personnalisées, concevoir des tableaux de bord et développer des applications interactives sans écrire de code, ce qui en fait une alternative auto-hébergée polyvalente à Airtable.

Avec des formules Python, des contrôles d'accès granulaires, une API REST et des widgets personnalisés, Grist permet aux utilisateurs techniques et non techniques de créer des applications de données sophistiquées. Ce template inclut PostgreSQL pour un stockage de données fiable, Redis pour la mise en cache des performances et le routage HTTPS Traefik pour un accès sécurisé de l'équipe.