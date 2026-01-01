Microweber est un CMS open-source et un créateur de sites web qui vous permet d'assembler des pages, des blogs et des boutiques en ligne en glissant-déposant des blocs directement sur la page en direct — sans aperçu administrateur séparé, sans codage de modèle. Construit sur Laravel et sous licence MIT, il est livré avec un moteur e-commerce complet, un contenu multilingue et un système de modules qui couvre les boutiques, les galeries, les formulaires de contact et les articles de blog prêts à l'emploi.

L'auto-hébergement de Microweber sur votre propre VPS garde vos fichiers de site, commandes clients et médias téléchargés entièrement sous votre contrôle, sans frais par site, sans commissions sur les transactions et sans restrictions de plateforme sur les thèmes ou modules que vous pouvez installer.