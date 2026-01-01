Déployez Microweber en un clic.
Créateur de sites internet open source par glisser-déposer et CMS avec e-commerce intégré, propulsé par Laravel.
Choisissez un pack VPS pour Microweber
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Microweber ?
Microweber est un CMS open-source et un créateur de sites web qui vous permet d'assembler des pages, des blogs et des boutiques en ligne en glissant-déposant des blocs directement sur la page en direct — sans aperçu administrateur séparé, sans codage de modèle. Construit sur Laravel et sous licence MIT, il est livré avec un moteur e-commerce complet, un contenu multilingue et un système de modules qui couvre les boutiques, les galeries, les formulaires de contact et les articles de blog prêts à l'emploi.
L'auto-hébergement de Microweber sur votre propre VPS garde vos fichiers de site, commandes clients et médias téléchargés entièrement sous votre contrôle, sans frais par site, sans commissions sur les transactions et sans restrictions de plateforme sur les thèmes ou modules que vous pouvez installer.
Fonctionnalités clés de Microweber
Éditeur par glisser-déposer en direct
Modifiez les pages directement sur le front-end en faisant glisser des blocs, du texte et des images — la mise en page que vous créez est exactement ce que les visiteurs voient.
E-commerce intégré
Lancez une boutique en ligne avec des catalogues de produits, un panier, le paiement et la gestion des commandes inclus de base — sans nécessiter d'extension ou d'abonnement séparé.
Fondation Laravel
Construit sur le framework PHP Laravel, offrant aux développeurs une structure MVC familière, des paquets Composer et l'ORM Eloquent pour étendre la plateforme en toute sécurité.
Contenu multilingue
Publiez le même site en plusieurs langues avec des outils de traduction natifs, afin que vous puissiez atteindre des audiences internationales sans plugins tiers.
Écosystème de modules
Ajoutez des galeries, des formulaires de contact, des sliders, des boutiques et des articles de blog sous forme de modules réutilisables qui peuvent être déposés sur n'importe quelle page et reconfigurés visuellement.
Thèmes en marque blanche
Personnalisez librement les modèles, l'image de marque et les mises en page sous la licence MIT — idéal pour les agences qui créent des sites pour leurs clients sans verrouillage propriétaire.
Pourquoi exécuter Microweber avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.