Ralph est un système open source de gestion d'actifs et de CMDB (base de données de gestion de configuration) développé par Allegro pour gérer l'infrastructure informatique à grande échelle. Il couvre l'intégralité du cycle de vie des actifs — de l'achat et de l'attribution jusqu'à la mise hors service — aussi bien dans les baies de centres de données que dans les environnements de back-office, avec une visualisation intégrée du centre de données pour la disposition des baies et la planification de la capacité énergétique.

L'auto-hébergement de Ralph sur votre VPS offre à votre équipe informatique une source unique de vérité pour l'inventaire matériel, les licences logicielles, les contrats et les accords de support sans les coûts d'abonnement par actif. Une API REST complète rend Ralph facile à intégrer aux systèmes de billetterie, de surveillance et d'approvisionnement existants.