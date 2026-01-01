Déployez Ralph en un clic.
Plateforme open source de gestion des actifs informatiques et d'infrastructure de centre de données avec une API REST complète.
Choisissez un pack VPS pour Ralph
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Ralph ?
Ralph est un système open source de gestion d'actifs et de CMDB (base de données de gestion de configuration) développé par Allegro pour gérer l'infrastructure informatique à grande échelle. Il couvre l'intégralité du cycle de vie des actifs — de l'achat et de l'attribution jusqu'à la mise hors service — aussi bien dans les baies de centres de données que dans les environnements de back-office, avec une visualisation intégrée du centre de données pour la disposition des baies et la planification de la capacité énergétique.
L'auto-hébergement de Ralph sur votre VPS offre à votre équipe informatique une source unique de vérité pour l'inventaire matériel, les licences logicielles, les contrats et les accords de support sans les coûts d'abonnement par actif. Une API REST complète rend Ralph facile à intégrer aux systèmes de billetterie, de surveillance et d'approvisionnement existants.
Fonctionnalités clés de Ralph
Suivi du cycle de vie des actifs
Suivez chaque actif, du bon de commande à l'affectation, la maintenance et la mise hors service, avec un historique complet et une piste d'audit pour la conformité et le rapport de coûts.
Visualisation des centres de données
Cartographier les agencements physiques des racks avec un placement par glisser-déposer, surveiller la consommation électrique par rack et planifier les extensions de capacité avant l'arrivée du matériel.
REST API
Une API REST complète vous permet d'intégrer Ralph avec des systèmes de billetterie, des plateformes de surveillance et des outils d'approvisionnement pour automatiser les mises à jour d'inventaire et éliminer la saisie de données en double.
Gestion des licences logicielles
Suivez les licences logicielles, les contrats et les accords de support parallèlement aux actifs matériels afin que vous sachiez toujours ce qui est sous licence, où il est déployé et quand les renouvellements arrivent à échéance.
Flux de travail personnalisés
Définissez des états de flux de travail flexibles pour les étapes du cycle de vie des actifs afin que vos processus d'approvisionnement, d'exploitation et de mise hors service soient appliqués de manière cohérente au sein de l'équipe.
Pourquoi exécuter Ralph avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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