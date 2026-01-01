Déployez Casibase en un clic.
Base de connaissances IA open source et plateforme de chat propulsée par un LLM pour la création d'assistants spécialisés.
Choisissez un pack VPS pour Casibase
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Casibase ?
Casibase est une plateforme open source de gestion des connaissances et de chatbot IA qui permet aux organisations de créer des assistants spécifiques à un domaine, basés sur des données d'entreprise réelles. Elle combine l'ingestion de documents basée sur l'intégration avec la prise en charge de plusieurs grands modèles de langage – y compris ChatGPT, Claude, Llama 3 et DeepSeek – afin que les équipes puissent interroger leur propre base de connaissances via une interface de chat en langage naturel sans envoyer de documents bruts à des services tiers.
L'auto-hébergement de Casibase sur votre propre VPS permet de conserver les documents propriétaires, l'historique des conversations et les clés API de modèle entièrement sur l'infrastructure que vous contrôlez. La pile est livrée avec MySQL pour la persistance et s'intègre à Casdoor pour une authentification de niveau entreprise, y compris GitHub, Google et les fournisseurs OAuth personnalisés.
Fonctionnalités clés de Casibase
Support LLM multi-modèle
Connectez-vous aux modèles ChatGPT, Claude, Llama 3, DeepSeek R1 et HuggingFace afin que vous puissiez changer ou comparer les fournisseurs sans réintégrer votre base de connaissances.
Récupération basée sur les embeddings
Les documents sont segmentés et intégrés au moment de l'ingestion, permettant une recherche sémantique qui fait remonter des passages contextuellement pertinents plutôt que des correspondances par mots-clés.
Authentification d'entreprise
L'intégration de Casdoor fournit une authentification unique avec GitHub, Google et les fournisseurs OAuth d'entreprise, avec des contrôles d'autorisation granulaires sur l'ensemble des bases de connaissances.
Interface multi-langues
L'interface utilisateur web prend en charge 12 langues, la rendant accessible aux équipes réparties dans le monde entier sans travail de localisation supplémentaire.
Accès à distance aux actifs
Le support intégré des protocoles RDP, VNC et SSH vous permet de joindre l'infrastructure distante en tant qu'actifs de connaissance, aux côtés des documents et de l'historique de discussion.
Pourquoi exécuter Casibase avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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