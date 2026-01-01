Déployez Apache Hop en un clic.
Plateforme d'orchestration visuelle de données open source pour concevoir des pipelines et des flux de travail qui s'exécutent partout.
Choisissez un pack VPS pour Apache Hop
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Apache Hop ?
Apache Hop (Plateforme d'Orchestration Hop) est un projet open source d'intégration et d'orchestration de données incubé et ayant obtenu son diplôme au sein de l'Apache Software Foundation en tant que successeur moderne de Pentaho Data Integration (Kettle). Il permet aux ingénieurs de données de concevoir visuellement des pipelines et des flux de travail qui déplacent et transforment des données à travers des fichiers, des bases de données, des files d'attente de messages, des entrepôts de données cloud et des API SaaS sans écrire de code personnalisé.
Ce modèle déploie Hop Web, la version basée sur navigateur de la GUI Hop fonctionnant sur Apache Tomcat. L'auto-hébergement de Hop sur votre propre VPS maintient chaque chaîne de connexion, identifiant et jeu de données intermédiaire sur une infrastructure que vous contrôlez, sans les frais par utilisateur, par pipeline ou par volume de lignes courants sur les plateformes ETL commerciales.
Fonctionnalités clés de Apache Hop
Concepteur visuel de pipeline
Éditeur par glisser-déposer avec plus de 200 transformations et actions couvrant les fichiers, les bases de données, les API, les files d'attente de messages et les contrôles de qualité des données — aucun Java ou Python n'est requis pour construire des pipelines de production.
Interface graphique basée sur navigateur
La même expérience d'interface graphique Hop que le client de bureau, fournie via Tomcat afin que les équipes puissent concevoir des pipelines depuis n'importe quel navigateur sans installations Java locales.
Exécution agnostique du moteur
Concevez une fois et exécutez des pipelines sur le moteur natif Hop, Apache Spark, Apache Flink, ou Google Cloud Dataflow via l'abstraction du runner Apache Beam.
Flux de travail pilotés par les métadonnées
Réutiliser les connexions, les configurations d'exécution, les modèles de pipeline et les tests unitaires en tant qu'objets de métadonnées à part entière, enregistrés dans Git parallèlement aux définitions de pipeline.
Traçabilité des données intégrée
Chaque transformation enregistre les entrées, les sorties et les mappages de champs afin que les analystes puissent retracer une colonne jusqu'à ses fichiers ou tables source à travers des flux de travail complexes en plusieurs étapes.
Pourquoi exécuter Apache Hop avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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