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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Apache Hop ?

Apache Hop (Plateforme d'Orchestration Hop) est un projet open source d'intégration et d'orchestration de données incubé et ayant obtenu son diplôme au sein de l'Apache Software Foundation en tant que successeur moderne de Pentaho Data Integration (Kettle). Il permet aux ingénieurs de données de concevoir visuellement des pipelines et des flux de travail qui déplacent et transforment des données à travers des fichiers, des bases de données, des files d'attente de messages, des entrepôts de données cloud et des API SaaS sans écrire de code personnalisé.

Ce modèle déploie Hop Web, la version basée sur navigateur de la GUI Hop fonctionnant sur Apache Tomcat. L'auto-hébergement de Hop sur votre propre VPS maintient chaque chaîne de connexion, identifiant et jeu de données intermédiaire sur une infrastructure que vous contrôlez, sans les frais par utilisateur, par pipeline ou par volume de lignes courants sur les plateformes ETL commerciales.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Apache Hop

Concepteur visuel de pipeline

Éditeur par glisser-déposer avec plus de 200 transformations et actions couvrant les fichiers, les bases de données, les API, les files d'attente de messages et les contrôles de qualité des données — aucun Java ou Python n'est requis pour construire des pipelines de production.

Interface graphique basée sur navigateur

La même expérience d'interface graphique Hop que le client de bureau, fournie via Tomcat afin que les équipes puissent concevoir des pipelines depuis n'importe quel navigateur sans installations Java locales.

Exécution agnostique du moteur

Concevez une fois et exécutez des pipelines sur le moteur natif Hop, Apache Spark, Apache Flink, ou Google Cloud Dataflow via l'abstraction du runner Apache Beam.

Flux de travail pilotés par les métadonnées

Réutiliser les connexions, les configurations d'exécution, les modèles de pipeline et les tests unitaires en tant qu'objets de métadonnées à part entière, enregistrés dans Git parallèlement aux définitions de pipeline.

Traçabilité des données intégrée

Chaque transformation enregistre les entrées, les sorties et les mappages de champs afin que les analystes puissent retracer une colonne jusqu'à ses fichiers ou tables source à travers des flux de travail complexes en plusieurs étapes.

Pourquoi exécuter Apache Hop avec Hostinger ?

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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