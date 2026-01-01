NoteDiscovery est une application de prise de notes et de base de connaissances légère et auto-hébergée qui stocke tout le contenu sous forme de fichiers Markdown bruts sur le disque — pas de base de données, pas de services externes, pas de dépendance à un fournisseur. L'éditeur prend en charge la prévisualisation en direct, les mathématiques LaTeX, les diagrammes Mermaid, les blocs de code avec coloration syntaxique et la sauvegarde automatique. Une vue graphique interactive visualise les connexions entre les notes via les wikiliens, et un panneau de rétroliens montre quelles notes font référence à la note actuelle — le flux de travail de pensée liée qui rend des outils comme Obsidian populaires, disponible entièrement sur votre propre serveur.

Un serveur MCP (Model Context Protocol) intégré permet aux assistants IA comme Claude et Cursor d'interroger et de mettre à jour vos notes directement, faisant de NoteDiscovery l'une des rares applications de notes auto-hébergées avec une intégration native d'agents IA prête à l'emploi.