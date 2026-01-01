Déployez Blinko en 1 clic.
Plateforme de prise de notes open source basée sur l'IA, combinant microblogging, gestion des tâches et recherche intelligente.
Choisissez un pack VPS pour Blinko
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Blinko ?
Blinko est une plateforme auto-hébergée qui unifie la capture rapide de notes, la gestion des tâches et la recherche améliorée par l'IA dans une seule application. Son interface de style microblogging est optimisée pour noter instantanément les idées, tandis que la prise en charge complète de Markdown, le balisage et l'intégration facultative de l'IA avec OpenAI ou Ollama permettent de garder ces idées organisées et découvrables au fil du temps.
Contrairement aux services commerciaux de prise de notes, l'auto-hébergement de Blinko garde chaque pensée, plan et note de recherche entièrement au sein de votre infrastructure — sans analyse par des tiers, sans limites de stockage et sans coûts par requête. Les notes peuvent rester privées ou être partagées publiquement depuis le même déploiement.
Fonctionnalités clés de Blinko
Capture fluide
La saisie de type microblogage vous permet d'enregistrer des idées en quelques secondes sans naviguer dans les structures de dossiers ni choisir de modèles au préalable.
Recherche optimisée par l'IA
Connectez OpenAI ou un modèle Ollama local pour interroger vos notes en langage naturel, faisant apparaître les entrées pertinentes même lorsque vous ne vous souvenez pas des mots-clés exacts.
Markdown et prise en charge des tâches
Permet de formater les notes en Markdown complet et d'intégrer des listes de contrôle des tâches, afin que le même outil gère à la fois les saisies rapides et le suivi de projet structuré.
Notes publiques ou privées
Choisissez la visibilité par note, vous permettant de maintenir une base de connaissances privée tout en publiant de manière sélective du contenu sous forme de microblog sans plateforme distincte.
Portabilité des données
Les sauvegardes automatiques et la fonctionnalité d'importation/exportation garantissent que vos notes restent accessibles et migrables, indépendamment des changements de plateforme.
Pourquoi exécuter Blinko avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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