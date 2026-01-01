Déployez Mage AI en un clic
Plateforme moderne de pipeline de données pour créer, exécuter et gérer des flux de travail ETL avec Python, SQL et R.
Choisissez un pack VPS pour Mage AI
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Mage AI ?
Mage AI est une plateforme de pipeline de données de nouvelle génération qui associe un environnement de développement de type notebook à une orchestration de niveau production. Les ingénieurs et analystes de données construisent des pipelines ETL en utilisant Python, SQL ou R dans un éditeur interactif, les testent de manière incrémentielle, puis les planifient et les surveillent à grande échelle. Les intégrations avec PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3 et des dizaines d'autres sources et destinations couvrent la plupart des configurations de pile de données.
L'auto-hébergement de Mage AI sur votre VPS maintient les données de production sensibles au sein de votre propre infrastructure, élimine la tarification cloud par exécution et offre aux équipes un environnement de pipeline dédié qui s'adapte à leurs charges de travail sans restrictions de fournisseur.
Fonctionnalités clés de Mage AI
Développement de style Notebook
Construire et tester des blocs de pipeline de manière interactive dans un IDE de navigateur avant de les promouvoir pour des exécutions de production planifiées.
Support Python, SQL et R
Écrivez la logique de transformation dans le langage que votre équipe utilise déjà, en mélangeant des blocs Python et SQL dans le même pipeline.
Orchestration intégrée
Planifier des pipelines, définir les dépendances entre les tâches et surveiller les exécutions depuis un tableau de bord d'orchestration unifié.
Vastes intégrations
Connectez-vous aux bases de données, aux entrepôts de données, au stockage cloud et aux API avec des connecteurs pré-intégrés couvrant la plupart des outils de la pile de données.
Intégration Git
Code de pipeline de gestion de version avec prise en charge native de Git pour le développement collaboratif et le suivi des modifications.
Pourquoi exécuter Mage AI avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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