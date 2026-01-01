Déployer Cap en un clic.
Alternative au CAPTCHA open source axée sur la confidentialité, utilisant la preuve de travail plutôt que des puzzles visuels — sans suivi, sans cookies, sans appels externes.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Cap ?
Cap est une alternative CAPTCHA légère et open-source qui protège les formulaires et les API des bots en utilisant une preuve de travail plutôt que des puzzles visuels. Au lieu de demander aux utilisateurs d'identifier des feux de circulation ou des passages piétons, Cap exécute un défi SHA-256 silencieux en WebAssembly — se résolvant en quelques millisecondes pour les utilisateurs réels tout en rendant la soumission automatisée coûteuse en calcul pour les bots. Aucun cookie n'est défini, aucune donnée comportementale n'est collectée et aucune requête ne quitte votre propre serveur.
L'auto-hébergement de Cap sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur votre protection contre les bots, sans frais par vérification et sans dépendance à des services comme Google reCAPTCHA ou Cloudflare Turnstile. Un tableau de bord d'administration fournit des analyses des défis et la gestion des clés de site.
Fonctionnalités clés de Cap
Défis de la preuve de travail
Le calcul SHA-256 s'exécute silencieusement dans WebAssembly, rendant la protection anti-bot invisible pour les utilisateurs réels tout en augmentant le coût des attaques automatisées.
Aucun suivi
Aucun cookie n'est défini, aucune empreinte comportementale n'est collectée et aucune donnée n'est envoyée à des serveurs tiers — entièrement conforme au RGPD par conception.
Admin Tableau de bord
Surveillez les taux d'achèvement des défis, gérez les clés de site et examinez les métriques d'activité des bots via le tableau de bord d'analyse intégré.
Widget léger
Le widget côté client ne pèse qu'environ 20 Ko, ajoutant un poids de page négligeable à tout site ou application qui l'intègre.
Design API-First
La vérification des jetons de défi côté serveur via une simple API REST permet à Cap d'être intégré à n'importe quel langage ou framework.
Pourquoi exécuter Cap avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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