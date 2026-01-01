MapStore est un produit WebGIS open-source développé par GeoSolutions qui permet aux équipes de créer, d'enregistrer et de partager des cartes interactives, des tableaux de bord et des géohistoires immersives dans le navigateur. Il prend en charge l'ensemble des standards OGC (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) et s'intègre nativement avec GeoServer, MapServer, les services ArcGIS REST et tout backend géospatial conforme aux standards.

Construit sur OpenLayers, Leaflet et CesiumJS, MapStore unifie les visualiseurs 2D et 3D, une table d'attributs riche, des widgets de cartographie et un gestionnaire de contexte pour adapter les applications cartographiques à différents groupes d'utilisateurs. L'auto-hébergement sur un VPS dédié maintient les couches propriétaires, les fonds de carte et les analyses sous votre contrôle tout en évitant la tarification par utilisateur des plateformes SIG hébergées.