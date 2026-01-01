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Chat IA open source et plateforme de recherche d'entreprise qui connecte chaque LLM à la connaissance de votre équipe.

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Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Onyx ?

Onyx est une plateforme d'IA open-source qui combine une interface de chat riche en fonctionnalités avec une recherche d'entreprise à travers les documents et applications de votre équipe. Elle fonctionne avec tous les principaux fournisseurs de LLM — OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex, et tout modèle auto-hébergé exposé via Ollama ou vLLM — vous restez ainsi libre de choisir le modèle qui convient à chaque tâche sans réécrire votre pile technologique.

L'auto-hébergement d'Onyx sur votre VPS conserve les transcriptions de chat, les documents indexés et les identifiants de connecteur sur une infrastructure que vous contrôlez. Plus de quarante connecteurs extraient des données de Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira, et plus encore, dans un index de recherche unifié, de sorte que les réponses citent les originaux au lieu de divulguer des informations sensibles à des SaaS tiers.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Onyx

Compatible avec chaque LLM

Apportez vos propres clés API pour OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Vertex, ou tout point de terminaison compatible OpenAI, y compris les déploiements locaux d'Ollama et de vLLM.

Plus de quarante connecteurs

Indexez Google Drive, Slack, Confluence, Notion, GitHub, Jira, Salesforce, Zendesk, et bien d'autres afin que les réponses du chat citent les connaissances réelles de votre équipe.

Agents IA et assistants

Créez des assistants personnalisés avec des invites personnalisées, des portées de connecteur et des outils afin que chaque équipe dispose d'une IA adaptée à son flux de travail.

Citations et fondement

Chaque réponse renvoie au document source, afin que les utilisateurs puissent vérifier les affirmations et faire confiance aux réponses, au lieu de faire des suppositions sur des hallucinations.

Permissions basées sur les rôles

Le contrôle d'accès au niveau du document hérite des autorisations du système source afin que les utilisateurs ne voient que ce qu'ils sont déjà autorisés à lire.

Confidentialité auto-hébergée

Conversations, vecteurs et documents source restent sur votre VPS — rien n'est envoyé aux serveurs Onyx et vous gardez le contrôle total du trafic des modèles et des connecteurs.

Pourquoi exécuter Onyx avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

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