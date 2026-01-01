Déployez Onyx en 1 clic.
Chat IA open source et plateforme de recherche d'entreprise qui connecte chaque LLM à la connaissance de votre équipe.
Choisissez un pack VPS pour Onyx
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Onyx ?
Onyx est une plateforme d'IA open-source qui combine une interface de chat riche en fonctionnalités avec une recherche d'entreprise à travers les documents et applications de votre équipe. Elle fonctionne avec tous les principaux fournisseurs de LLM — OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex, et tout modèle auto-hébergé exposé via Ollama ou vLLM — vous restez ainsi libre de choisir le modèle qui convient à chaque tâche sans réécrire votre pile technologique.
L'auto-hébergement d'Onyx sur votre VPS conserve les transcriptions de chat, les documents indexés et les identifiants de connecteur sur une infrastructure que vous contrôlez. Plus de quarante connecteurs extraient des données de Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira, et plus encore, dans un index de recherche unifié, de sorte que les réponses citent les originaux au lieu de divulguer des informations sensibles à des SaaS tiers.
Fonctionnalités clés de Onyx
Compatible avec chaque LLM
Apportez vos propres clés API pour OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Vertex, ou tout point de terminaison compatible OpenAI, y compris les déploiements locaux d'Ollama et de vLLM.
Plus de quarante connecteurs
Indexez Google Drive, Slack, Confluence, Notion, GitHub, Jira, Salesforce, Zendesk, et bien d'autres afin que les réponses du chat citent les connaissances réelles de votre équipe.
Agents IA et assistants
Créez des assistants personnalisés avec des invites personnalisées, des portées de connecteur et des outils afin que chaque équipe dispose d'une IA adaptée à son flux de travail.
Citations et fondement
Chaque réponse renvoie au document source, afin que les utilisateurs puissent vérifier les affirmations et faire confiance aux réponses, au lieu de faire des suppositions sur des hallucinations.
Permissions basées sur les rôles
Le contrôle d'accès au niveau du document hérite des autorisations du système source afin que les utilisateurs ne voient que ce qu'ils sont déjà autorisés à lire.
Confidentialité auto-hébergée
Conversations, vecteurs et documents source restent sur votre VPS — rien n'est envoyé aux serveurs Onyx et vous gardez le contrôle total du trafic des modèles et des connecteurs.
Pourquoi exécuter Onyx avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.