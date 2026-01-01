Pinchflat est un gestionnaire de contenu YouTube auto-hébergé, basé sur yt-dlp, qui automatise le téléchargement et l'organisation de vidéos issues de chaînes et de playlists. Configurez une règle une seule fois : Pinchflat vérifie périodiquement les nouveaux contenus et les télécharge automatiquement. Grâce à une prise en charge complète des bibliothèques Plex, Jellyfin et Kodi, votre centre multimédia reste à jour sans aucune intervention manuelle.

L'exécution de Pinchflat sur votre VPS assure des téléchargements 24h/24 et 7j/7 sans monopoliser la bande passante ou l'ordinateur de votre domicile. Il prend en charge l'intégration de SponsorBlock pour sauter les segments sponsorisés, génère des flux RSS pour transformer les chaînes en flux de podcasts, et sa suppression automatique optionnelle gère le stockage à mesure que votre bibliothèque s'agrandit.