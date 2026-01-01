Déployez Tiny Tiny RSS en un clic
Agrégateur de flux RSS et Atom auto-hébergé et multi-utilisateur pour lire et organiser les flux depuis n'importe quel navigateur.
Choisissez un pack VPS pour Tiny Tiny RSS
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Tiny Tiny RSS ?
Tiny Tiny RSS est un agrégateur de flux RSS et Atom auto-hébergé et open source qui vous permet de suivre des sites web, des blogs et des sources d'actualités à partir d'une interface web unique et privée. Il récupère continuellement les mises à jour en arrière-plan afin que vos flux soient toujours à jour, et offre une interface flexible avec des raccourcis clavier, une recherche en texte intégral, des étiquettes, des filtres et l'importation/exportation OPML.
Plusieurs comptes d'utilisateurs sont pris en charge, chacun avec des abonnements de flux et des préférences indépendants. Une API intégrée permet aux clients mobiles comme FeedMe et Fluent Reader de se connecter et de synchroniser la progression de la lecture. L'auto-hébergement sur votre VPS garde votre historique de lecture et vos abonnements privés — aucun service tiers ne voit ce que vous lisez.
Fonctionnalités clés de Tiny Tiny RSS
Récupération de flux en continu
Récupère les mises à jour de tous les flux abonnés en arrière-plan afin que les articles soient prêts à être lus dès que vous ouvrez l'application.
Prise en charge de plusieurs utilisateurs
Créer plusieurs comptes indépendants, chacun avec ses propres abonnements aux flux, libellés, filtres et préférences de lecture.
API client mobile
L'API intégrée permet aux clients mobiles populaires comme FeedMe, Fluent Reader et Reeder de se connecter et de synchroniser votre progression de lecture sur tous les appareils.
Filtres et étiquettes
Étiquetez, marquez d'une étoile ou masquez automatiquement des articles selon les règles que vous définissez — gardez votre liste de lecture axée sur l'essentiel.
OPML Importation et exportation
Importez vos abonnements existants depuis n'importe quel autre lecteur RSS via OPML et exportez-les tout aussi facilement lorsque vous avez besoin de migrer.
Pourquoi exécuter Tiny Tiny RSS avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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