Déployez LLDAP en un clic.
Serveur d'authentification léger fournissant un backend LDAP simplifié et préconfiguré pour les applications auto-hébergées.
Choisissez un pack VPS pour LLDAP
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec LLDAP ?
LLDAP est un serveur d'authentification léger et orienté qui expose une interface LDAP standard, soutenu par une interface d'administration web conviviale. Là où les configurations LDAP traditionnelles nécessitent des centaines de pages de schémas, d'ACL et de configuration slapd, LLDAP propose des valeurs par défaut sensées dès l'installation : des schémas utilisateur/groupe/e-mail prédéfinis, un gestionnaire d'utilisateurs graphique et un seul binaire qui démarre en quelques millisecondes.
L'auto-hébergement de LLDAP sur votre VPS vous offre une source unique de vérité pour les comptes utilisateurs pour toutes les applications auto-hébergées qui utilisent LDAP — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana, et des dizaines d'autres — sans la surcharge opérationnelle d'OpenLDAP. Les utilisateurs sont centralisés, les changements de mot de passe se propagent partout, et les groupes contrôlent l'accès de manière centralisée.
Fonctionnalités clés de LLDAP
LDAP pour le reste d'entre nous
Serveur LDAP conforme aux standards avec des configurations par défaut judicieuses, afin que les applications qui s'attendent à OpenLDAP fonctionnent simplement, sans le fardeau de la maintenance du schéma et des ACL.
Interface d'administration Web
Gérez les utilisateurs, les groupes et les adhésions via une interface graphique — pas de fichiers ldif, pas de ldapadd en ligne de commande, pas de modification de schéma.
Source unique de vérité
Chaque application auto-hébergée utilise une seule base de données utilisateur, ainsi les changements de mot de passe, les désactivations et les mises à jour d'appartenance à un groupe s'appliquent partout simultanément.
API d'administration GraphQL
Automatiser l'approvisionnement et la gestion des groupes via une API GraphQL typée en plus de l'interface standard de liaison/recherche LDAP.
Flux de réinitialisation du mot de passe
Un processus intégré de réinitialisation de mot de passe par e-mail pour les utilisateurs finaux, afin que les administrateurs n'aient pas à gérer les demandes de mots de passe oubliés.
Encombrement minimal
Binaire Rust unique avec persistance SQLite utilise un minimum de CPU et de RAM, laissant de la marge sur le VPS pour les applications qui en ont réellement besoin.
Pourquoi exécuter LLDAP avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.