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Serveur IPTV auto-hébergé qui transforme une bibliothèque multimédia personnelle en chaînes de télévision en direct personnalisées 24h/24 et 7j/7 avec un guide électronique des programmes.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec ErsatzTV ?

ErsatzTV est une plateforme open-source auto-hébergée qui transforme une bibliothèque multimédia personnelle — Plex, Jellyfin, Emby ou des fichiers locaux — en chaînes de télévision en direct et personnalisées, avec un véritable guide des programmes électronique. Les chaînes sont diffusées sous forme de listes de lecture M3U/HLS que tout client compatible IPTV peut syntoniser : Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, les téléviseurs intelligents, les décodeurs et les applications mobiles.

L'auto-hébergement d'ErsatzTV sur votre propre VPS vous offre un remplacement privé du câble classique, entièrement construit à partir de médias que vous possédez déjà, sans vous abonner à un service de streaming ni être interrompu par des publicités. Programmez des marathons thématiques, des rotations de type actualités, des chaînes de clips musicaux ou des blocs de programmes pour enfants, puis regardez-les sur n'importe quel appareil compatible IPTV.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de ErsatzTV

Canaux personnalisés 24h/24 et 7j/7

Créez un nombre illimité de chaînes en direct en combinant des collections, des listes de lecture et des règles de planification en flux continus.

Flux IPTV et EPG

Exposer les chaînes sous forme de listes de lecture M3U avec un guide électronique des programmes XMLTV complet afin que n'importe quel client IPTV se connecte comme le câble.

Plex / Jellyfin / Emby

Connectez-vous directement aux bibliothèques de serveurs multimédias existantes ou analysez les dossiers locaux afin que le même contenu multimédia alimente les applications de VOD et vos chaînes de télévision.

Transcodage matériel

Accélération optionnelle NVENC, QSV, VAAPI, AMF et VideoToolbox pour maintenir l'utilisation du processeur à un niveau gérable lors de la diffusion de flux en direct.

Filigranes et jingles

Superposez des filigranes de chaîne, insérez des jingles et des intros, et interrompez la programmation avec des interstitiels personnalisés pour une véritable sensation de chaîne.

Chaînes de clips musicaux

Mixez des clips musicaux et de l'audio dans des chaînes chronologiques ou thématiques, avec affichage de la pochette et une planification basée sur les métadonnées.

Pourquoi exécuter ErsatzTV avec Hostinger ?

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Maxim Shishkin
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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