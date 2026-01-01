Déployez Aptabase en un clic.
Plateforme d'analyse open source, respectueuse de la vie privée, pour les applications mobiles, de bureau et web, avec une intégration SDK légère.
Choisissez un pack VPS pour Aptabase
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Aptabase ?
Aptabase est une plateforme d'analyse open-source, axée sur la confidentialité, conçue pour les développeurs d'applications mobiles, de bureau et web. Contrairement aux outils d'analyse de sites web qui suivent les pages vues, Aptabase se concentre sur le suivi d'événements basé sur des SDK — les développeurs instrumentent leurs applications avec des SDK légers pour Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri, et bien d'autres, afin de capturer des événements nommés avec des propriétés optionnelles. Le résultat est un tableau de bord à haute valeur ajoutée, montrant ce que les utilisateurs font réellement au sein de votre application, sans cookies, empreintes numériques ni suivi intersites.
L'auto-hébergement d'Aptabase sur un VPS maintient toutes les données d'analyse sur votre propre infrastructure, rendant la conformité au RGPD simple et éliminant la tarification par événement que les fournisseurs d'analyse cloud facturent à mesure que l'utilisation augmente.
Fonctionnalités clés de Aptabase
Suivi des événements SDK
Instrumentez votre application avec un seul appel SDK pour suivre les événements nommés et les propriétés sur toutes les plateformes sans configuration complexe.
Confidentialité par conception
Sans cookies, sans empreintes numériques et sans suivi intersite — entièrement conforme au RGPD et aux réglementations en matière de confidentialité dès la première utilisation.
SDKs multiplateformes
Les SDKs officiels pour Flutter, React Native, Swift, Kotlin, .NET, Electron, Tauri et plus encore couvrent toutes les principales plateformes de développement d'applications.
Tableau de bord en temps réel
Visualisez les événements et l'activité des utilisateurs en temps réel grâce à un tableau de bord épuré et minimaliste qui affiche l'essentiel sans distraction.
Propriété complète des données
Toutes les données analytiques restent sur votre VPS — pas de verrouillage propriétaire, pas de tarification par événement, et aucune plateforme tierce ne reçoit vos données utilisateur.
Pourquoi exécuter Aptabase avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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Ackee est un outil d'analyse Node.js auto-hébergé pour le suivi de sites web axé sur la confidentialité.