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Plateforme d'analyse open source, respectueuse de la vie privée, pour les applications mobiles, de bureau et web, avec une intégration SDK légère.

Lancement instantané de votre application
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
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KVM 2
21,49  €
7,99  € /mois
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Obtenez 24 mois pour 191,76 € (prix d'origine : 515,76 €). Renouvellement au prix de 14,99 €/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
35,99  €
10,99  € /mois
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Obtenez 24 mois pour 263,76 € (prix d'origine : 863,76 €). Renouvellement au prix de 27,99 €/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
64,99  €
21,99  € /mois
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Obtenez 24 mois pour 527,76 € (prix d'origine : 1 559,76 €). Renouvellement au prix de 49,99 €/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
Le plus populaire
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Data centers situés dans le monde entier
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Aptabase ?

Aptabase est une plateforme d'analyse open-source, axée sur la confidentialité, conçue pour les développeurs d'applications mobiles, de bureau et web. Contrairement aux outils d'analyse de sites web qui suivent les pages vues, Aptabase se concentre sur le suivi d'événements basé sur des SDK — les développeurs instrumentent leurs applications avec des SDK légers pour Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri, et bien d'autres, afin de capturer des événements nommés avec des propriétés optionnelles. Le résultat est un tableau de bord à haute valeur ajoutée, montrant ce que les utilisateurs font réellement au sein de votre application, sans cookies, empreintes numériques ni suivi intersites.

L'auto-hébergement d'Aptabase sur un VPS maintient toutes les données d'analyse sur votre propre infrastructure, rendant la conformité au RGPD simple et éliminant la tarification par événement que les fournisseurs d'analyse cloud facturent à mesure que l'utilisation augmente.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Aptabase

Suivi des événements SDK

Instrumentez votre application avec un seul appel SDK pour suivre les événements nommés et les propriétés sur toutes les plateformes sans configuration complexe.

Confidentialité par conception

Sans cookies, sans empreintes numériques et sans suivi intersite — entièrement conforme au RGPD et aux réglementations en matière de confidentialité dès la première utilisation.

SDKs multiplateformes

Les SDKs officiels pour Flutter, React Native, Swift, Kotlin, .NET, Electron, Tauri et plus encore couvrent toutes les principales plateformes de développement d'applications.

Tableau de bord en temps réel

Visualisez les événements et l'activité des utilisateurs en temps réel grâce à un tableau de bord épuré et minimaliste qui affiche l'essentiel sans distraction.

Propriété complète des données

Toutes les données analytiques restent sur votre VPS — pas de verrouillage propriétaire, pas de tarification par événement, et aucune plateforme tierce ne reçoit vos données utilisateur.

Pourquoi exécuter Aptabase avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Lancement local. Croissance mondiale.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Testez nos services sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus d'informations.

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