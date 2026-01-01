Déployez imgproxy en un clic.
Serveur de traitement d'images à la volée, rapide et sécurisé, qui redimensionne, convertit et optimise les images via de simples requêtes basées sur des URL.
Choisissez un pack VPS pour imgproxy
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec imgproxy ?
imgproxy est un serveur autonome haute performance pour le traitement d'images à la volée. Au lieu d'écrire du code de manipulation d'images dans votre application ou de payer des frais SaaS par transformation, vous déployez imgproxy une seule fois et transformez les images via des paramètres d'URL. Redimensionnez, recadrez, convertissez, ajoutez un filigrane et optimisez les images en créant une URL — aucune modification de votre stockage d'images ou de votre pipeline de livraison n'est requise.
Basé sur libvips, imgproxy traite les images beaucoup plus rapidement qu'ImageMagick avec une consommation de mémoire inférieure. Il prend en charge les formats JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF et bien d'autres, avec une sélection automatique du format pour le meilleur rapport qualité-taille. L'auto-hébergement vous offre des transformations d'images illimitées à un coût VPS fixe, sans tarification par requête.
Fonctionnalités clés de imgproxy
Traitement basé sur l'URL
Transformez des images en créant une URL — sans modification de code, sans refonte du pipeline d'images et sans SDK à installer dans votre application.
Conversion de format
Diffuser automatiquement WebP ou AVIF aux navigateurs qui les prennent en charge, en basculant vers JPEG ou PNG pour les clients plus anciens.
Support de stockage Cloud
Récupérer les images sources directement depuis S3, Google Cloud Storage, Azure Blob, ou toute URL HTTP sans copier les fichiers sur le serveur.
Protection contre les bombes d'images
Des limites intégrées sur la résolution de la source et la taille des fichiers empêchent les attaques par décompression qui pourraient épuiser la mémoire du serveur.
Signature d'URL
Les signatures cryptographiques d'URL empêchent l'utilisation non autorisée de votre instance imgproxy comme proxy d'image public à usage général.
Pourquoi exécuter imgproxy avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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