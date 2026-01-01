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Client unifié pour Notifiarr.com qui connecte votre pile multimédia avec de puissants flux de travail de notification et d'automatisation.

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Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
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69 % de réduction
KVM 1
17,49
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Renouvellement au prix de 11,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
21,49
7,79/mois
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Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
35,99
10,99/mois
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Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66 % de réduction
KVM 8
64,99
21,99/mois
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Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Notifiarr ?

Notifiarr est un client auto-hébergé pour le service Notifiarr.com, permettant une intégration poussée entre votre pile d'automatisation des médias — incluant Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr et Plex — et un système de notification centralisé. Il agit comme un pont entre vos services locaux et Notifiarr.com, transmettant les événements, déclenchant des flux de travail personnalisés et délivrant des alertes en temps réel vers Discord, Slack et d'autres plateformes.

En exécutant le client Notifiarr sur votre propre VPS, vous gardez un contrôle total sur vos intégrations de pile de médias sans exposer les services individuels à Internet. Configurez tout via une interface web épurée, surveillez la santé du système et acheminez les notifications exactement là où vous en avez besoin.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Notifiarr

Intégration de l'application Starr

Connecter Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr et plus encore pour relayer les événements multimédias et déclencher automatiquement des notifications personnalisées.

Discord Notifications

Offrez des notifications riches et personnalisables aux canaux Discord avec des illustrations multimédias, des métadonnées et des boutons d'action.

Surveillance de la santé du système

Surveillez l'espace disque, le CPU, la mémoire et l'état des disques à partir d'un tableau de bord unique avec des alertes automatisées.

Support Plex et Tautulli

Recevez les mises à jour de lecture en cours, les événements de lecture et les notifications d'activité des utilisateurs directement depuis votre Plex Media Server.

Alertes multiplateformes

Acheminez les notifications vers Slack, Telegram, e-mail et d'autres plateformes parallèlement à Discord pour une distribution flexible.

Pourquoi exécuter Notifiarr avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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