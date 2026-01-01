Déployez Notifiarr en 1 clic.
Client unifié pour Notifiarr.com qui connecte votre pile multimédia avec de puissants flux de travail de notification et d'automatisation.
Choisissez un pack VPS pour Notifiarr
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Notifiarr ?
Notifiarr est un client auto-hébergé pour le service Notifiarr.com, permettant une intégration poussée entre votre pile d'automatisation des médias — incluant Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr et Plex — et un système de notification centralisé. Il agit comme un pont entre vos services locaux et Notifiarr.com, transmettant les événements, déclenchant des flux de travail personnalisés et délivrant des alertes en temps réel vers Discord, Slack et d'autres plateformes.
En exécutant le client Notifiarr sur votre propre VPS, vous gardez un contrôle total sur vos intégrations de pile de médias sans exposer les services individuels à Internet. Configurez tout via une interface web épurée, surveillez la santé du système et acheminez les notifications exactement là où vous en avez besoin.
Fonctionnalités clés de Notifiarr
Intégration de l'application Starr
Connecter Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr et plus encore pour relayer les événements multimédias et déclencher automatiquement des notifications personnalisées.
Discord Notifications
Offrez des notifications riches et personnalisables aux canaux Discord avec des illustrations multimédias, des métadonnées et des boutons d'action.
Surveillance de la santé du système
Surveillez l'espace disque, le CPU, la mémoire et l'état des disques à partir d'un tableau de bord unique avec des alertes automatisées.
Support Plex et Tautulli
Recevez les mises à jour de lecture en cours, les événements de lecture et les notifications d'activité des utilisateurs directement depuis votre Plex Media Server.
Alertes multiplateformes
Acheminez les notifications vers Slack, Telegram, e-mail et d'autres plateformes parallèlement à Discord pour une distribution flexible.
Pourquoi exécuter Notifiarr avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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