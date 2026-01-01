Déployez Syncthing en un clic.
Synchronisation de fichiers pair à pair open source qui maintient vos données privées et chiffrées sur tous vos appareils.
Choisissez un pack VPS pour Syncthing
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Syncthing ?
Syncthing est un outil de synchronisation de fichiers décentralisé qui synchronise en continu les fichiers entre vos appareils sans aucun serveur central. Toutes les données restent sur vos appareils et sont transférées avec un chiffrement TLS et une confidentialité persistante parfaite — aucun intermédiaire cloud, aucun compte requis.
L'auto-hébergement de Syncthing sur un VPS crée un nœud de synchronisation persistant qui reste en ligne 24h/24 et 7j/7, garantissant que tous vos appareils restent à jour même lorsque certains sont hors ligne. Avec la prise en charge du versionnement de dossiers, de la gestion des conflits et des clients multiplateformes, Syncthing est l'alternative axée sur la confidentialité à Dropbox et Google Drive.
Fonctionnalités clés de Syncthing
Aucun serveur central
Les fichiers se synchronisent directement entre vos appareils sans stockage cloud tiers, gardant vos données entièrement sous votre contrôle.
Chiffrement de bout en bout
Tous les transferts utilisent TLS avec un secret de transmission parfait, garantissant que vos fichiers ne peuvent pas être interceptés ou lus par qu'importe qui d'autre.
Modes de dossier flexibles
Configurez les dossiers en mode envoi seul, réception seule ou bidirectionnel pour contrôler précisément la façon dont les données circulent entre les appareils.
Gestion de versions de fichiers
Conserver les versions historiques des fichiers modifiés ou supprimés avec des politiques de rétention configurables pour récupérer des modifications accidentelles.
Clients multiplateformes
Les clients natifs pour Linux, Windows, macOS et Android maintiennent chaque appareil synchronisé à partir d'un seul nœud VPS persistant.
Pourquoi exécuter Syncthing avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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