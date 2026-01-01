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Interface alternative respectueuse de la vie privée pour YouTube — regardez des vidéos sans publicités, sans suivi et sans compte Google.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Invidious ?

Invidious est une interface alternative open-source et respectueuse de la vie privée pour YouTube qui permet aux spectateurs de regarder des vidéos, de parcourir des chaînes et de suivre des abonnements sans s'exposer au suivi, à la publicité ou aux exigences de compte de YouTube. L'interface web récupère les données vidéo via un proxy côté serveur, de sorte que YouTube ne voit jamais l'adresse IP du spectateur, l'empreinte numérique de son navigateur ou ses cookies de session — seule l'adresse IP de l'instance Invidious apparaît dans les journaux de YouTube.

L'auto-hébergement d'Invidious sur votre VPS vous offre une expérience de visionnage YouTube personnelle et sans publicité, ainsi que la possibilité de partager avec vos amis et votre famille. Les abonnements, les listes de lecture et l'historique de visionnage résident dans une base de données PostgreSQL privée sur votre serveur plutôt que dans votre compte Google, et les flux RSS vous permettent de suivre des chaînes sans jamais ouvrir youtube.com.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Invidious

Aucun suivi ni publicité

Les vidéos sont acheminées via votre serveur, de sorte que YouTube ne voit jamais les adresses IP des spectateurs, les empreintes numériques des navigateurs ou les données comportementales — et il n'y a pas de publicités pré-roll ou mid-roll.

Aucun compte Google requis

Regarder des vidéos, s'abonner à des chaînes, créer des listes de lecture et suivre l'historique de visionnage sans jamais vous connecter à un compte Google ni accepter les conditions d'utilisation de YouTube.

Abonnements et flux

S'abonner aux chaînes YouTube via un compte local sur votre instance Invidious, avec des flux RSS optionnels pour suivre les chaînes dans n'importe quel lecteur de flux.

Qualité et choix du codec

Choisir la qualité vidéo, le codec (VP9, AV1, H.264) et la langue audio manuellement plutôt que de laisser la qualité automatique de YouTube décider pour vous.

Mode sombre et thèmes

Plusieurs thèmes intégrés, y compris un mode sombre épuré, ainsi qu'une interface utilisateur (UI) soignée et minimale, sans le moteur de recommandation de YouTube ni l'encombrement de la barre latérale.

API JSON pour les outils

Une API REST complète expose les données vidéo, les informations sur les chaînes et les résultats de recherche afin que les outils externes puissent s'intégrer sans avoir à extraire le HTML.

Pourquoi exécuter Invidious avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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