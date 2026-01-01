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Contrôleur de recharge de VE optimisé pour l'énergie solaire et gestionnaire d'énergie domestique pour des centaines de wallboxes, onduleurs et véhicules.

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KVM 4
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec evcc ?

evcc est un contrôleur de charge de VE open-source et un système de gestion de l'énergie domestique qui priorise la recharge de votre véhicule électrique avec l'énergie solaire auto-produite au lieu de l'électricité du réseau. Il se connecte à des centaines de bornes de recharge (wallboxes), d'onduleurs solaires, de systèmes de stockage de batteries, de compteurs intelligents et d'API de véhicules pour coordonner la recharge en fonction de l'excédent photovoltaïque en direct, des tarifs d'électricité dynamiques et de l'état de charge de la batterie.

L'auto-hébergement d'evcc sur votre propre VPS maintient les identifiants de l'appareil, l'historique de charge et la logique d'automatisation entièrement sous votre contrôle, supprime toute dépendance aux services cloud des fournisseurs et garantit que vos stratégies de recharge continuent de fonctionner de manière fiable chaque fois que le soleil brille.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de evcc

Chargement du surplus solaire

Recharge votre VE avec l'énergie photovoltaïque excédentaire en temps réel, maximisant l'autoconsommation et minimisant les importations du réseau.

Soutien tarifaire dynamique

Planifie la recharge pendant les heures les moins chères des tarifs d'électricité dynamiques tels que Tibber, aWATTar et Octopus.

Des centaines d'appareils

S'intègre aux chargeurs, compteurs, onduleurs et véhicules d'ABB, KEBA, go-e, Tesla, Fronius, SMA, SolarEdge, Huawei, et bien d'autres.

Configuration par navigateur

Configurez les bornes de recharge, les véhicules, les compteurs et les points de charge via une interface utilisateur web guidée, sans modifier manuellement les fichiers YAML.

Compatible avec batterie domestique

Coordinates EV charging with home battery state of charge so your house battery is not drained to power the car.

API REST et MQTT

Met à disposition une API REST et MQTT complète pour Home Assistant, openHAB, Node-RED et les automatisations personnalisées.

Pourquoi exécuter evcc avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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