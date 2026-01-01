Déployez COPS en 1 clic.
Serveur PHP OPDS et HTML léger pour votre bibliothèque d'e-books Calibre, optimisé pour l'hébergement mutualisé et les configurations à faibles ressources.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec COPS ?
COPS (Calibre OPDS PHP Server) est une alternative rapide et en lecture seule au serveur de contenu Calibre intégré. Il expose une bibliothèque Calibre existante — le fichier standard
metadata.db — via une interface HTML simple pour les navigateurs et un flux OPDS pour les liseuses comme Moon+ Reader, KyBook, Aldiko et Marvin. Parce qu'il fonctionne sur du PHP pur sans base de données propre, il reste réactif sur du matériel modeste et démarre en quelques secondes.
L'auto-hébergement de COPS sur un VPS offre aux liseuses mobiles un point d'accès rapide au catalogue sans avoir à maintenir une instance de bureau Calibre en cours d'exécution, et s'associe naturellement à Calibre-Web pour les utilisateurs qui souhaitent un catalogue public en lecture seule, séparé de leur interface utilisateur de gestion complète.
Fonctionnalités clés de COPS
Flux OPDS natif
Catalogue OPDS 1.1 intégré pour que les applications de lecture mobiles puissent parcourir, rechercher et télécharger directement depuis votre bibliothèque Calibre.
Lit les metadata.db de Calibre.
Pointe directement vers la même base de données SQLite que Calibre utilise — aucune importation, aucune duplication de bibliothèque, aucune étape de synchronisation.
Empreinte légère
PHP pur sans base de données externe, il reste donc rapide sur les petites offres VPS et gère les bibliothèques avec des milliers de titres.
Lecteur intégré au navigateur
Lit les fichiers EPUB directement dans le navigateur via Monocle, afin que les utilisateurs puissent feuilleter des livres sans les télécharger au préalable.
Thèmes personnalisés et configuration
Ajustable par instance via
local.php — choisissez un thème, définissez la taille de la page, restreignez l'accès ou exposez plusieurs bases de données simultanément.
Pourquoi exécuter COPS avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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