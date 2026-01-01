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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Drupal ?

Drupal est un système de gestion de contenu (CMS) mature et de niveau entreprise, adopté par les gouvernements, les universités, les entreprises de médias et les organisations du Fortune 500 du monde entier. Son architecture modulaire et son vaste écosystème de plus de 50 000 modules additionnels permettent aux équipes de créer aussi bien un simple site éditorial qu'une plateforme numérique multi-sites complexe, sans écrire une seule ligne de code personnalisé.

Les capacités de CMS headless de Drupal, sa couche API robuste et son système de permissions granulaires en font un choix idéal pour les organisations qui doivent gérer du contenu sur plusieurs canaux — web, mobile et au-delà — tout en respectant des flux de travail éditoriaux stricts et des exigences de conformité. Ce déploiement associe Drupal à un backend PostgreSQL pour une fiabilité et des performances de niveau production.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Drupal

Modélisation de contenu flexible

Définissez des types de contenu et des champs personnalisés pour correspondre exactement à votre flux de travail éditorial, sans être contraint par une structure de données fixe.

CMS headless et API REST

Exposer du contenu via une interface RESTful ou JSON:API afin que les équipes front-end puissent créer des expériences personnalisées dans n'importe quel framework.

Rôles et autorisations granulaires

Contrôlez précisément ce que chaque rôle d'utilisateur peut créer, modifier, publier ou supprimer dans l'ensemble de la hiérarchie du site.

Support multilingue

La traduction et la gestion des langues intégrées vous permettent de publier du contenu dans des dizaines de langues à partir d'une seule installation.

Vaste écosystème de modules

Plus de 50 000 modules contribués étendent Drupal avec l'e-commerce, le SEO, la gestion des médias et les intégrations de services tiers.

Pourquoi exécuter Drupal avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Maxim Shishkin
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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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