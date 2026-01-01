Déployez ZITADEL en un clic.
Plateforme d'infrastructure d'identité open source pour l'authentification, le SSO et la gestion des utilisateurs pour toutes vos applications.
Choisissez un pack VPS pour ZITADEL
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec ZITADEL ?
ZITADEL est une plateforme de gestion des identités et des accès open source, native du cloud, qui offre l'authentification, l'autorisation et la gestion des utilisateurs pour les applications modernes. Il prend en charge OIDC, OAuth 2.0, SAML et les passkeys nativement — ce qui en fait une alternative auto-hébergée complète à Auth0, Keycloak ou AWS Cognito.
L'auto-hébergement de ZITADEL sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les données utilisateur, les exigences de conformité et les flux d'authentification, sans frais par utilisateur ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Son architecture basée sur les événements garantit une piste d'audit complète et immuable de toutes les opérations d'identité.
Fonctionnalités clés de ZITADEL
Single Sign-On
Centralisez l'authentification sur toutes vos applications avec la prise en charge d'OIDC et de SAML, offrant aux utilisateurs une connexion unique pour tout ce à quoi ils accèdent.
Authentification par clé d'accès
Activez la connexion sans mot de passe avec les clés d'accès WebAuthn et les clés de sécurité matérielles pour un accès résistant au phishing et sans identifiant.
Multi-tenancy native
Gérer plusieurs organisations et applications à partir d'une seule instance ZITADEL avec une isolation complète entre les locataires et une personnalisation par organisation.
Piste d'audit immuable
L'architecture événementielle enregistre chaque opération d'identité comme un événement immuable, fournissant des journaux de conformité pour les exigences SOC 2 et GDPR.
Fédération d'identité
Permet de connecter Google, GitHub, Microsoft et des fournisseurs OIDC personnalisés afin que les utilisateurs puissent se connecter avec leurs comptes existants sur l'ensemble de votre pile technologique.
Pourquoi exécuter ZITADEL avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.