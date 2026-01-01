Déployez EmonCMS en 1 clic.
Application web open-source pour l'enregistrement et la visualisation des données de capteurs d'énergie, de température et environnementaux au fil du temps.
Choisissez un pack VPS pour EmonCMS
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec EmonCMS ?
EmonCMS est le backend open-source du projet OpenEnergyMonitor, conçu spécifiquement pour les données énergétiques, de température et environnementales en séries chronologiques. Contrairement aux tableaux de bord généralistes, chaque composant — des pipelines de traitement des entrées aux moteurs de stockage PHPFina et PHPTimeSeries — est optimisé pour des années de données de capteurs haute résolution sur du matériel modeste.
L'auto-hébergement d'EmonCMS sur un VPS maintient les mesures domestiques, solaires, de pompe à chaleur et IoT entièrement sous votre contrôle, sans limites par flux ni abonnements cloud. La pile MQTT broker, MariaDB et Redis fournie accepte les données d'emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant, et de tout capteur compatible HTTP ou MQTT.
Fonctionnalités clés de EmonCMS
Flux de séries temporelles
Les moteurs personnalisés PHPFina et PHPTimeSeries stockent des années de relevés de capteurs haute résolution bien plus efficacement qu'une base de données SQL générale.
Entrées MQTT et HTTP
Recevez des données d'emonPi, d'emonTx, d'ESPHome, de Home Assistant, ou de tout appareil qui peut publier des messages MQTT ou appeler une API HTTP.
Traitement des entrées
Enchaînez les conversions d'unités, les accumulateurs puissance-énergie, les limites de débit et les flux virtuels sans écrire de code ni de scripts externes.
Tableaux de bord et graphiques
Éditeur de tableau de bord par glisser-déposer avec des graphiques multi-séries, des jauges et des diagrammes à barres pour la visualisation en temps réel et historique des capteurs.
Applications pour la consommation d'énergie
Les applications préconfigurées pour le solaire photovoltaïque, les pompes à chaleur, les véhicules électriques et la consommation domestique révèlent des informations sans configuration manuelle.
API REST et exportations
Lire et écrire chaque flux via une API REST documentée et exporter les données CSV brutes pour une analyse hors ligne ou une sauvegarde.
Pourquoi exécuter EmonCMS avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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