Maintenant est un outil de surveillance unifié open source qui remplace plusieurs outils auto-hébergés à la fois. Déposez un seul conteneur et il découvre automatiquement chaque charge de travail sur votre hôte, en suivant l'état des conteneurs, l'utilisation des ressources, les points de terminaison HTTP et TCP, les certificats TLS, les mises à jour d'images et les risques de sécurité réseau à partir d'un tableau de bord alimenté par Go.

Conçu pour les auto-hébergeurs et les petites équipes, Maintenant est livré sous forme d'un seul binaire soutenu par SQLite, sans base de données externe ni expéditeur de journaux requis. Il est délibérément livré sans authentification intégrée et est destiné à être placé derrière votre proxy inverse existant, afin que vous conserviez une seule couche d'identité sur l'ensemble de votre pile tout en possédant chaque métrique, ligne de journal et alerte sans tarification par hôte ou par métrique.