Déployez maintenant en 1 clic d'installation.
Surveillance Docker et Kubernetes zéro configuration avec la santé des conteneurs, les vérifications des points de terminaison, les certificats et une page d'état publique.
Choisissez un pack VPS pour Maintenant
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Maintenant ?
Maintenant est un outil de surveillance unifié open source qui remplace plusieurs outils auto-hébergés à la fois. Déposez un seul conteneur et il découvre automatiquement chaque charge de travail sur votre hôte, en suivant l'état des conteneurs, l'utilisation des ressources, les points de terminaison HTTP et TCP, les certificats TLS, les mises à jour d'images et les risques de sécurité réseau à partir d'un tableau de bord alimenté par Go.
Conçu pour les auto-hébergeurs et les petites équipes, Maintenant est livré sous forme d'un seul binaire soutenu par SQLite, sans base de données externe ni expéditeur de journaux requis. Il est délibérément livré sans authentification intégrée et est destiné à être placé derrière votre proxy inverse existant, afin que vous conserviez une seule couche d'identité sur l'ensemble de votre pile tout en possédant chaque métrique, ligne de journal et alerte sans tarification par hôte ou par métrique.
Fonctionnalités clés de Maintenant
Auto-découverte de conteneurs
Détecte chaque conteneur Docker et charge de travail Kubernetes dès qu'il démarre, avec les changements d'état, les boucles de redémarrage et le streaming des journaux inclus.
Contrôles des points de terminaison et des signaux de vie
Définit des moniteurs de pulsation HTTP, TCP et cron via des étiquettes Docker avec des seuils de défaillance et de récupération configurables.
Suivi des certificats TLS
Importe automatiquement les certificats à partir des points de terminaison HTTPS surveillés et alerte 30, 14, 7, 3 et 1 jour avant l'expiration.
Métriques des ressources
Affiche le CPU, la mémoire, le réseau et les E/S disque en temps réel par conteneur, avec des alertes de seuil temporisées pour maintenir un faible niveau de bruit.
Mettre à jour les renseignements
Analyse les registres OCI pour comparer les condensats d'images afin que vous sachiez exactement quelles charges de travail ont de nouvelles versions en attente.
Page de statut publique
Agrège la sévérité des moniteurs dans une page d'état en temps réel alimentée par des événements envoyés par le serveur pour les clients et les coéquipiers.
Pourquoi exécuter Maintenant avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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