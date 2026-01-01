Déployez Eclipse Mosquitto en un clic.
Broker MQTT open source léger pour connecter les appareils IoT, les capteurs et les applications avec une messagerie publication/abonnement.
Choisissez un pack VPS pour Eclipse Mosquitto
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Eclipse Mosquitto ?
Eclipse Mosquitto est l'implémentation open source de référence du protocole MQTT, prenant en charge les versions 5.0, 3.1.1 et 3.1. Le faible surcoût binaire de MQTT et son modèle publication/abonnement en font le choix standard pour les réseaux de capteurs IoT, les hubs domotiques et toute application où la bande passante et la durée de vie de la batterie sont importantes. Mosquitto est déployé dans des environnements de production, allant des configurations domestiques à Raspberry Pi unique aux déploiements IoT industriels à grande échelle.
Ce template déploie Mosquitto avec l'authentification par mot de passe activée par défaut et un stockage persistant pour les données de message et la configuration. L'auto-hébergement vous offre des connexions et des messages illimités sans frais par appareil, un contrôle total sur les listes de contrôle d'accès et une livraison constante à faible latence que les brokers cloud partagés ne peuvent pas garantir.
Fonctionnalités clés de Eclipse Mosquitto
Support du protocole MQTT
Prend en charge les versions MQTT 5.0, 3.1.1 et 3.1, assurant la compatibilité avec la gamme complète des appareils IoT, des bibliothèques et des outils clients.
Authentification par mot de passe
L'authentification préconfigurée basée sur un mot de passe bloque les connexions non autorisées dès le démarrage du courtier, sans aucune configuration supplémentaire requise.
Persistance des messages
Les messages conservés et les garanties de livraison QoS survivent aux redémarrages du broker, garantissant que les appareils se reconnectant après une période d'inactivité reçoivent les mises à jour manquées.
Contrôle d'accès aux sujets
Les règles ACL restreignent les clients qui peuvent publier ou s'abonner à des sujets spécifiques, permettant des configurations de courtier multi-locataires granulaires.
Cryptage TLS
La prise en charge native de TLS/SSL chiffre toutes les connexions client, protégeant les données des capteurs et les commandes de contrôle en transit sur des réseaux non fiables.
Pourquoi exécuter Eclipse Mosquitto avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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