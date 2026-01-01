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KVM 2
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2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Zabbix ?

Zabbix est une solution de surveillance open source de classe entreprise à laquelle font confiance la NASA, Salesforce et des dizaines de milliers d'organisations pour suivre l'état des réseaux, des serveurs, des machines virtuelles, des conteneurs et des services cloud. Une seule instance Zabbix peut collecter des dizaines de milliers de métriques par seconde via des agents, SNMP, IPMI, JMX, des vérifications HTTP et des scripts personnalisés, puis faire apparaître les anomalies grâce à des déclencheurs basés sur des modèles, des règles d'escalade et des tableaux de bord riches.

L'auto-hébergement de Zabbix sur votre propre VPS maintient chaque métrique, événement et identifiant au sein de l'infrastructure que vous contrôlez, sans frais de licence par hôte ni frais de sortie de données. La base de données PostgreSQL et l'agent Zabbix inclus vous offrent une pile de surveillance complète prête à intégrer des hôtes dès la fin du déploiement.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Zabbix

Agent et sans agent

Collecter des métriques via des agents Zabbix natifs, SNMP, IPMI, JMX, SSH, Telnet et des vérifications HTTP sans installer de logiciel sur chaque appareil surveillé.

Auto-découverte

Découvrir les hôtes, les interfaces réseau, les services et les machines virtuelles automatiquement et appliquer les modèles de surveillance sans configuration manuelle.

Alertes flexibles

Définissez des règles d'escalade et envoyez des notifications vers Slack, Microsoft Teams, PagerDuty, par e-mail, SMS et webhooks en fonction de la gravité et du destinataire.

Surveillance modélisée

Des centaines de modèles prêts à l'emploi couvrent les bases de données, les serveurs web, Kubernetes, AWS, VMware et les équipements réseau, de sorte que l'intégration de nouveaux hôtes prend des minutes, et non des heures.

Tableaux de bord personnalisables

Créez des tableaux de bord avec des graphiques, des cartes, des widgets des meilleurs hôtes et des rapports SLA adaptés aux opérateurs NOC, aux développeurs ou aux parties prenantes exécutives.

Métriques à long terme

Stocker les données historiques et les tendances agrégées dans PostgreSQL pour des années de planification de capacité, d'examen post-incident et de rapports de conformité.

Pourquoi exécuter Zabbix avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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