Gramps Web est l'interface web collaborative de Gramps, la plateforme de généalogie open-source la plus utilisée. Elle transforme votre base de données d'arbre généalogique privé en une application web multi-utilisateur — accessible depuis n'importe quel navigateur — avec des graphiques interactifs, des cartes, une recherche en texte intégral et des outils d'analyse ADN. Contrairement aux services de généalogie basés sur le cloud qui monétisent vos données d'histoire familiale, Gramps Web fonctionne entièrement sur votre propre VPS, gardant chaque enregistrement d'ancêtre, document et photo sous votre contrôle total.

Gramps Web utilise le format de base de données natif de Gramps, ainsi les données Gramps de bureau existantes s'importent directement et les modifications effectuées via l'interface web se synchronisent avec l'application de bureau. Le premier utilisateur à s'inscrire devient le propriétaire et l'administrateur de l'arbre.