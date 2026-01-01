Dashy est un tableau de bord personnel auto-hébergé qui vous offre une page d'accueil magnifique et 100 % personnalisable pour tous vos services, applications et favoris. Avec des centaines d'icônes intégrées, un écosystème de widgets étendu et un éditeur de configuration visuel, vous pouvez créer une interface sur mesure sans avoir à modifier les fichiers YAML. Des vérifications d'état en temps réel surveillent vos services en continu, afin que vous sachiez toujours ce qui est opérationnel.

L'auto-hébergement de Dashy sur votre VPS signifie que votre tableau de bord est disponible 24h/24 et 7j/7 depuis n'importe quel appareil, avec toutes les données de configuration sous votre contrôle. Il n'y a pas de frais d'abonnement, pas de limites d'utilisation et aucun accès tiers à la topologie de votre infrastructure — juste un point d'entrée rapide et privé vers tout ce que vous exécutez.