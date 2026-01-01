Déployez Dashy en 1 clic.
Tableau de bord auto-hébergé 100 % personnalisable pour centraliser l'ensemble de vos services, favoris et widgets en un seul endroit.
Choisissez un pack VPS pour Dashy
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Dashy ?
Dashy est un tableau de bord personnel auto-hébergé qui vous offre une page d'accueil magnifique et 100 % personnalisable pour tous vos services, applications et favoris. Avec des centaines d'icônes intégrées, un écosystème de widgets étendu et un éditeur de configuration visuel, vous pouvez créer une interface sur mesure sans avoir à modifier les fichiers YAML. Des vérifications d'état en temps réel surveillent vos services en continu, afin que vous sachiez toujours ce qui est opérationnel.
L'auto-hébergement de Dashy sur votre VPS signifie que votre tableau de bord est disponible 24h/24 et 7j/7 depuis n'importe quel appareil, avec toutes les données de configuration sous votre contrôle. Il n'y a pas de frais d'abonnement, pas de limites d'utilisation et aucun accès tiers à la topologie de votre infrastructure — juste un point d'entrée rapide et privé vers tout ce que vous exécutez.
Fonctionnalités clés de Dashy
Surveillance de l'état du service
Vérifie en continu si vos services sont en ligne et affiche des indicateurs d'état en direct afin que vous puissiez repérer les pannes en un coup d'œil.
Éditeur de configuration visuelle
Modifiez la disposition, les sections et les éléments de votre tableau de bord via une interface pointer-cliquer, sans toucher aux fichiers de configuration YAML.
Écosystème riche de widgets
Ajoutez des prévisions météorologiques, des flux RSS, des statistiques système, des horloges et des dizaines d'autres widgets pour transformer le tableau de bord en un centre d'information.
Vaste bibliothèque d'icônes
Comprend plus de 400 icônes de service préconfigurées et prend en charge les icônes personnalisées, ce qui permet de garder votre tableau de bord visuellement cohérent et facile à naviguer.
Prise en charge de plusieurs pages
Organisez les services sur plusieurs pages et sections, permettant de gérer de manière pratique un grand nombre d'applications sans encombrement.
Pourquoi exécuter Dashy avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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Gestionnaire de codes d'authentification à deux facteurs auto-hébergé, accessible sur web et mobile