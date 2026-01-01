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Infrastructure open source de tarification et de gestion de la facturation pour les SaaS — abonnements, facturation à l'usage, émission de factures et analyse des revenus.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Meteroid ?

Meteroid est une plateforme de facturation open-source conçue pour les entreprises SaaS modernes qui ont besoin d'un contrôle total sur la manière dont elles tarifient, mesurent et facturent leurs clients. Elle gère les abonnements, la tarification basée sur l'utilisation, les plans hybrides, les essais gratuits, les coupons et la clause de grand-père (ou 'droits acquis') via une seule API et une interface d'administration, éliminant le besoin de combiner Stripe Billing, un service de mesure et une couche de facturation interne.

L'auto-hébergement de Meteroid conserve les données client, la logique de tarification et les enregistrements de revenus au sein de votre propre VPS, sans frais par événement de la part de fournisseurs de facturation tiers. Le déploiement est livré avec PostgreSQL, ClickHouse pour l'analyse de mesure à haut volume et Redpanda pour le streaming d'événements.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Meteroid

Gestion des abonnements

Gérer les plans récurrents, les essais gratuits, les mises à niveau, les rétrogradations et les tarifs acquis via une interface d'administration unique et une API REST.

Facturation à l'usage

Diffuser les événements produit dans ClickHouse et facturer en fonction de dimensions mesurées telles que les appels API, les sièges ou le stockage avec une ingestion en moins d'une seconde.

Facturation automatisée

Générer des factures avec un calcul au prorata précis à chaque cycle de facturation et les transmettre via des webhooks ou des processeurs de paiement en aval.

Modèles de tarifs hybrides

Combiner des tarifs forfaitaires, des frais par siège, une utilisation échelonnée et des articles ponctuels dans le même forfait sans code de facturation personnalisé.

Statistiques de revenus

Suivez le MRR, le taux d'attrition, l'expansion et la rétention de cohorte avec des tableaux de bord intégrés alimentés par vos données de facturation en temps réel.

API REST et gRPC ouvertes

Intégrez Meteroid à votre produit avec des API REST et gRPC de premier ordre et évitez le verrouillage à un fournisseur de facturation propriétaire.

Pourquoi exécuter Meteroid avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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