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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec DbGate ?

DbGate est un gestionnaire de bases de données open source multiplateforme qui prend en charge MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra et Amazon Redshift via une interface web unique. Au lieu de basculer entre des outils spécifiques à chaque fournisseur, vous vous connectez à chaque base de données depuis un seul espace de travail, exécutez des requêtes SQL ou NoSQL multi-onglets, modifiez les tables en ligne et comparez les schémas entre les environnements.

L'auto-hébergement de DbGate sur votre propre VPS maintient les chaînes de connexion, les requêtes enregistrées et les données exportées entièrement sur votre infrastructure, sans télémétrie cloud ni licence par siège. L'interface du navigateur est accessible depuis n'importe quel appareil, ce qui la rend utile pour l'inspection de données ad hoc, l'administration quotidienne et le débogage collaboratif sans installer de client de bureau sur chaque machine de développeur.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de DbGate

SQL et NoSQL ensemble

Connectez-vous à MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB, Redis, SQLite, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra, et bien d'autres depuis un seul espace de travail sans jongler avec des clients spécifiques à chaque fournisseur.

Éditeur de requêtes multi-onglets

Exécutez des requêtes SQL ou MongoDB sur plusieurs onglets avec l'autocomplétion, la coloration syntaxique et un historique persistant qui survit aux reconnexions et aux redémarrages.

Éditeur visuel de tableau

Parcourir, filtrer, trier et modifier les lignes directement dans une grille de type feuille de calcul, puis valider les modifications via un diff SQL généré avant qu'elles n'atteignent la base de données.

Comparaison et exportation de schémas

Comparer les schémas entre deux bases de données, générer le SQL de migration, et exporter les tables ou les requêtes vers CSV, JSON, des dumps SQL ou Excel directement depuis le navigateur.

Concepteur de diagrammes ER

Visualisez les relations avec un diagramme ER interactif, puis exportez la mise en page au format SVG ou PNG pour la documentation et les revues d'architecture.

Pourquoi exécuter DbGate avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Maxim Shishkin
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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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