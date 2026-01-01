Déployez DbGate en un clic
Gestionnaire de bases de données open source multiplateforme prenant en charge MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, et bien d'autres moteurs SQL et NoSQL.
Choisissez un pack VPS pour DbGate
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec DbGate ?
DbGate est un gestionnaire de bases de données open source multiplateforme qui prend en charge MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra et Amazon Redshift via une interface web unique. Au lieu de basculer entre des outils spécifiques à chaque fournisseur, vous vous connectez à chaque base de données depuis un seul espace de travail, exécutez des requêtes SQL ou NoSQL multi-onglets, modifiez les tables en ligne et comparez les schémas entre les environnements.
L'auto-hébergement de DbGate sur votre propre VPS maintient les chaînes de connexion, les requêtes enregistrées et les données exportées entièrement sur votre infrastructure, sans télémétrie cloud ni licence par siège. L'interface du navigateur est accessible depuis n'importe quel appareil, ce qui la rend utile pour l'inspection de données ad hoc, l'administration quotidienne et le débogage collaboratif sans installer de client de bureau sur chaque machine de développeur.
Fonctionnalités clés de DbGate
SQL et NoSQL ensemble
Connectez-vous à MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB, Redis, SQLite, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra, et bien d'autres depuis un seul espace de travail sans jongler avec des clients spécifiques à chaque fournisseur.
Éditeur de requêtes multi-onglets
Exécutez des requêtes SQL ou MongoDB sur plusieurs onglets avec l'autocomplétion, la coloration syntaxique et un historique persistant qui survit aux reconnexions et aux redémarrages.
Éditeur visuel de tableau
Parcourir, filtrer, trier et modifier les lignes directement dans une grille de type feuille de calcul, puis valider les modifications via un diff SQL généré avant qu'elles n'atteignent la base de données.
Comparaison et exportation de schémas
Comparer les schémas entre deux bases de données, générer le SQL de migration, et exporter les tables ou les requêtes vers CSV, JSON, des dumps SQL ou Excel directement depuis le navigateur.
Concepteur de diagrammes ER
Visualisez les relations avec un diagramme ER interactif, puis exportez la mise en page au format SVG ou PNG pour la documentation et les revues d'architecture.
Pourquoi exécuter DbGate avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.