Kimai est une application de suivi du temps open source mature qui offre aux freelances, agences et entreprises un moyen fiable d'enregistrer les heures facturables, de gérer les projets clients et de produire des factures précises. Avec une interface web claire, la prise en charge multi-utilisateur et la gestion des accès basée sur les rôles, elle s'adapte d'un développeur solo qui suit son propre temps à une agence coordonnant des dizaines de membres d'équipe pour de nombreux clients.

Contrairement aux outils de suivi du temps SaaS qui facturent par utilisateur, l'auto-hébergement de Kimai sur votre propre VPS signifie l'absence de coûts d'abonnement récurrents et la propriété complète de vos enregistrements de temps et de vos données de facturation. Ce template inclut MySQL pour un stockage durable et prêt pour la production.