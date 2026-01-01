Déployer MLflow en un clic.
Plateforme open source pour le suivi des expériences ML, la gestion des modèles et la surveillance des applications LLM en production.
Choisissez un pack VPS pour MLflow
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec MLflow ?
MLflow est la plus grande plateforme d'ingénierie IA open source, avec plus de 60 millions de téléchargements mensuels. Elle couvre le cycle de vie complet de l'apprentissage automatique : la journalisation des paramètres et des métriques d'expériences, la comparaison des exécutions entre les configurations, l'enregistrement des modèles pour le déploiement et la gestion de leur progression à travers les environnements de staging et de production. Prise en charge nativement par PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain et des dizaines d'autres frameworks ML via l'autologging, elle ne nécessite que des modifications de code minimales pour être adoptée.
La version 3 étend MLflow à l'ère des LLM avec un traçage distribué basé sur OpenTelemetry pour les agents et les appels LLM, une évaluation systématique avec plus de 50 juges intégrés, un registre de prompts avec un suivi complet de la lignée, et une passerelle IA qui achemine le trafic entre OpenAI, Anthropic et d'autres fournisseurs avec limitation de débit et contrôles des coûts. L'auto-hébergement conserve toutes les traces, artefacts et métadonnées de modèle sur l'infrastructure que vous contrôlez.
Fonctionnalités clés de MLflow
Suivi des expérimentations
Enregistrez les paramètres, les métriques, les balises et les artefacts pour chaque exécution d'entraînement. Comparez les expériences côte à côte afin d'identifier la meilleure configuration de modèle.
Registre de modèles
Gestion centralisée des modèles ML sur les environnements de pré-production et de production, avec un historique des versions, des flux de travail d'approbation et des contrôles d'accès au niveau de l'équipe.
LLM et Traçage d'agents
Capturez des traces complètes basées sur OpenTelemetry de chaque appel LLM et étape d'agent. Déboguez la latence, les coûts des jetons et la qualité de la sortie en production.
Évaluation LLM
Effectuez des évaluations systématiques à l'aide de plus de 50 métriques intégrées et de juges LLM. Suivez les régressions de qualité avant qu'elles n'atteignent les utilisateurs en production.
Registre de prompts
Versionnez, testez et déployez des invites avec une traçabilité complète. Optimisez automatiquement les invites à l'aide d'algorithmes de pointe pour améliorer les performances des tâches.
Passerelle IA
Router les requêtes LLM vers OpenAI, Anthropic et d'autres fournisseurs via une API unifiée compatible OpenAI, avec limitation de débit et contrôle des coûts.
Pourquoi exécuter MLflow avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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