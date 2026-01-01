Déployer Coral Talk en un clic.
Plateforme de commentaires open source de Vox Media qui réinvente la discussion et la modération sur site pour les salles de rédaction.
Choisissez un pack VPS pour Coral Talk
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Coral Talk ?
Coral est la plateforme de commentaires open source développée par Vox Media pour alimenter des discussions sur site plus saines pour les organisations de presse, les éditeurs et les créateurs de contenu. Elle remplace les widgets de commentaires tiers par un système auto-hébergé conçu autour des réalités de la gestion d'une communauté : des charges de travail de modération importantes, des acteurs hostiles et la nécessité de conserver les données d'audience au sein de votre propre infrastructure.
Approuvée par plus de 500 rédactions dans 28 pays, dont The Washington Post et The Financial Times, Coral combine une expérience de lecture rapide et accessible avec un ensemble d'outils de modération spécialement conçus pour les équipes éditoriales. L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient les identités des lecteurs, l'historique des commentaires et les signaux d'engagement sous votre contrôle total plutôt que sous celui d'un SaaS tiers.
Fonctionnalités clés de Coral Talk
Boîte à outils de modération
Filtrez et approuvez les commentaires à grande échelle grâce à des files d'attente de réaction, des listes de mots bannis, le signalement de mots suspects et des paramètres de modération par article conçus pour les équipes éditoriales.
Questions-réponses et chat en direct
Basculez une histoire en mode Q&R ou chat en direct pour organiser des sessions animées par des experts, des discussions sur l'actualité ou des entretiens structurés avec les lecteurs.
Engagement de l'auteur
Les commentaires mis en avant, les badges de journaliste et les réponses du personnel en ligne permettent aux journalistes de mettre en évidence les meilleures contributions et de répondre aux lecteurs directement dans le fil de discussion.
Authentification unique
Intégrez Coral à votre couche d'identité existante avec le SSO basé sur JWT, les fournisseurs OAuth ou les comptes locaux afin que les lecteurs réutilisent leur connexion au site.
Confidentialité et propriété des données
Les commentaires, les profils et l'historique de modération restent sur votre VPS dans MongoDB, avec des outils d'exportation et de suppression conformes au RGPD intégrés.
Intégrable sur n'importe quel CMS
Un script d'intégration léger intègre Coral à WordPress, Ghost, Drupal ou des architectures personnalisées sans lier votre site à un seul CMS.
Pourquoi exécuter Coral Talk avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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