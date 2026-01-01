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Plateforme d'orchestration de flux de travail open source qui vous permet de créer, planifier et surveiller des pipelines de données et des flux de travail d'automatisation avec un éditeur visuel.

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KVM 2
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KVM 4
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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KVM 8
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Kestra ?

Kestra est une plateforme d'orchestration de workflows open source et événementielle, conçue pour les ingénieurs qui ont besoin de planifier, d'exécuter et de surveiller des pipelines complexes sans écrire de code d'infrastructure répétitif. Elle combine une définition de workflow déclarative basée sur YAML avec un éditeur visuel en temps réel, un graphique de topologie en direct et une relecture d'exécution — la rendant accessible aux débutants et suffisamment puissante pour les équipes d'ingénierie de données à grande échelle.

L'auto-hébergement de Kestra sur votre VPS vous offre des workflows illimités, une souveraineté totale sur vos données et la possibilité de vous connecter à n'importe quel service interne ou base de données sans exposer vos identifiants à un fournisseur SaaS. La bibliothèque de plugins intégrée couvre plus de 400 intégrations prêtes à l'emploi.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Kestra

Éditeur visuel de flux de travail

Concevez et modifiez des flux de travail dans une vue topologique basée sur navigateur qui se met à jour en temps réel lorsque vous saisissez du YAML — sans avoir besoin d'un outil de schématisation distinct.

Déclencheurs événementiels

Déclencher des flux de travail sur des plannings, des webhooks, des arrivées de fichiers, des événements de file d'attente de messages ou des modifications de base de données avec des types de déclencheurs intégrés.

400+ Extensions

Connectez-vous à AWS, GCP, Azure, Kubernetes, dbt, Spark, BigQuery, Snowflake, aux API HTTP et à des dizaines de bases de données sans écrire de code de connecteur.

Relecture de l'exécution

Relancez toute exécution passée de n'importe quelle tâche, inspectez les entrées et les sorties à chaque étape, et déboguez les échecs sans redémarrer l'intégralité du pipeline.

Exécution de tâches parallèles

Exécuter des groupes de tâches en parallèle ou en séquence au sein du même workflow pour maximiser le débit et minimiser la latence de bout en bout du pipeline.

Pourquoi exécuter Kestra avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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