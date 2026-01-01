Déployez ByteChef avec une installation en un clic.
Plateforme d'intégration d'API et d'automatisation des flux de travail low-code et open source avec plus de 200 connecteurs intégrés.
Choisissez un pack VPS pour ByteChef
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec ByteChef ?
ByteChef est une plateforme low-code open source qui permet aux équipes de créer des intégrations d'API et d'automatiser les flux de travail entre les applications SaaS, les API internes et les bases de données grâce à un éditeur visuel. Avec la prise en charge de plus de 200 composants et de plusieurs langages de programmation, les utilisateurs techniques et non techniques peuvent créer des automatisations sophistiquées sans trop coder.
L'auto-hébergement de ByteChef sur votre propre VPS maintient la logique de vos flux de travail, vos identifiants et vos données commerciales entièrement sous votre contrôle — pas d'accès fournisseur, pas de tarification basée sur l'utilisation, et pas de dépendance à un cloud d'automatisation tiers.
Fonctionnalités clés de ByteChef
Éditeur visuel de flux de travail
Concevez des flux d'automatisation complexes avec une interface glisser-déposer, rendant l'intégration accessible sans nécessiter une expertise approfondie en codage.
Plus de 200 connecteurs prêts à l'emploi
Connectez-vous instantanément à des applications SaaS populaires, des bases de données et des API sans créer d'intégrations personnalisées à partir de zéro.
Support multilingue
Écrivez une logique personnalisée en Java, JavaScript, Python ou Ruby afin que les développeurs puissent étendre les flux de travail dans le langage qu'ils connaissent déjà.
Architecture prête pour l'IA
Les composants d'IA intégrée permettent aux équipes d'intégrer la prise de décision intelligente dans les automatisations sans infrastructure d'IA distincte.
Contrôles de flux avancés
Les conditions, les commutateurs, les boucles et l'exécution parallèle offrent un contrôle précis sur la manière dont la logique métier complexe s'exécute.
Pourquoi exécuter ByteChef avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
Postiz
Plateforme de planification de médias sociaux open source avec création de contenus basée sur l'IA