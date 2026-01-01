Déployez GlitchTip en un clic
Plateforme open source de suivi des erreurs et de surveillance des performances entièrement compatible avec les SDK Sentry — une alternative légère et auto-hébergée.
Choisissez un pack VPS pour GlitchTip
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec GlitchTip ?
GlitchTip est une plateforme open-source de suivi des erreurs et de surveillance des performances qui remplace directement Sentry. Chaque SDK officiel de Sentry — pour JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, mobile, et plus encore — fonctionne sans modification, simplement en le pointant vers votre DSN GlitchTip. La plateforme capture les exceptions non gérées, le contexte de fil d'Ariane, les cartes sources et le suivi des versions avec le même flux de travail et les mêmes modèles d'interface utilisateur que les développeurs connaissent déjà de Sentry.
L'auto-hébergement de GlitchTip sur votre VPS vous offre tout le flux de travail de suivi des erreurs que vous obtiendriez de Sentry SaaS — mais avec une empreinte de ressources réduite et sans quota par événement. Le mode tout-en-un à conteneur unique gère l'ingestion, l'interface utilisateur web et le traitement en arrière-plan sans services de travail séparés.
Fonctionnalités clés de GlitchTip
API compatible avec Sentry
Un remplacement direct pour Sentry — chaque SDK Sentry officiel fonctionne sans modification en le faisant pointer vers votre DSN GlitchTip, sans qu'aucune réécriture de code ne soit nécessaire.
Capture et regroupement des erreurs
Le regroupement intelligent d'exceptions similaires par empreinte de trace de pile permet de filtrer le bruit des doublons, mettant en lumière chaque problème unique une seule fois avec l'historique complet des événements.
Cartes sources et versions
Téléchargez les cartes sources JavaScript pour les versions de production et balisez les versions afin que les traces de pile pointent vers les lignes de code source d'origine et que le suivi des régressions fonctionne directement.
Performances et disponibilité
La surveillance optionnelle des performances des transactions et les vérifications de disponibilité complètent le suivi des erreurs avec des profils de temps de réponse et des sondes de santé externes.
Notifications de problèmes
Slack, Discord, Microsoft Teams, webhook générique et alertes e-mail se déclenchent lors de la première occurrence, de la régression et du dépassement de seuil pour chaque projet.
Équipe et cadrage du projet
Organisez les erreurs par projet et par équipe avec des permissions par rôle d'utilisateur afin que les groupes front-end, back-end et mobiles ne voient que leurs propres flux d'exceptions.
Pourquoi exécuter GlitchTip avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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Plateforme open source de gestion des alertes pour la consolidation des alertes de supervision