Jusqu'à 69 % de réduction sur Umami Analytics

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Une alternative d'analyse web open source axée sur la confidentialité à Google Analytics, sans cookies et conforme au RGPD par défaut.

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KVM 1
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1 cœur vCPU
4 Go de RAM
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4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
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Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulation possible à tout moment.
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8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
35,99
10,99/mois
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Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulation possible à tout moment.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66 % de réduction
KVM 8
64,99
21,99/mois
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Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulation possible à tout moment.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Umami Analytics ?

Umami est une plateforme d'analyse web rapide et open source qui suit le trafic des sites web sans cookies, empreinte numérique ni partage de données inter-sites. Il est conforme au RGPD par défaut, ce qui en fait une alternative directe à Google Analytics pour les équipes qui privilégient la confidentialité des visiteurs et la propriété des données.

L'auto-hébergement d'Umami sur un VPS signifie que toutes les données des visiteurs restent sur votre infrastructure sans accès tiers. Une seule installation basée sur PostgreSQL peut suivre plusieurs sites web, des événements personnalisés et des campagnes UTM via un tableau de bord clair et en temps réel, accessible à toute votre équipe.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Umami Analytics

Suivi sans cookies

Umami collecte des données analytiques sans cookies ni identifiants persistants, garantissant une conformité RGPD et CCPA prête à l'emploi.

Support multi-site

Suivez un nombre illimité de sites web à partir d'une seule installation Umami, avec des tableaux de bord séparés et des données isolées pour chaque propriété.

Événements personnalisés

Suivre les clics sur les boutons, les soumissions de formulaires, les téléchargements et toute interaction utilisateur personnalisée au-delà des pages vues standard.

Tableau de bord en temps réel

Visualisez en temps réel le nombre de visiteurs, les pages les plus consultées, les sources de référence et la répartition par appareil, le tout sans recharger la page.

Suivi de campagne UTM

Mesurez la performance des campagnes marketing en suivant les paramètres UTM sur tous vos sites web suivis.

Pourquoi exécuter Umami Analytics avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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