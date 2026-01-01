Déployez Zulip en 1 clic.
Plateforme de chat d'équipe open source avec des fils de discussion thématiques organisés, conçue pour une communication d'équipe ciblée et asynchrone.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Zulip ?
Zulip est une puissante plateforme de discussion d'équipe open source qui organise chaque conversation en sujets au sein de canaux, ce qui la rend fondamentalement différente des outils à canaux plats. Plutôt qu'un flux de messages indifférencié, chaque conversation appartient à un sujet nommé — permettant aux membres de l'équipe de se tenir au courant de manière sélective, de répondre de manière asynchrone et de retrouver les décisions passées sans avoir à faire défiler indéfiniment.
L'auto-hébergement de Zulip sur votre propre VPS donne à votre équipe un contrôle total sur les données de communication, l'historique des messages et les intégrations. Zulip prend en charge plus de 100 intégrations avec des outils de développement et de productivité, et propose des applications mobiles et de bureau natives pour toutes les principales plateformes.
Fonctionnalités clés de Zulip
Fil de discussion
Chaque message appartient à un sujet désigné au sein d'un canal, ce qui permet de maintenir les conversations organisées et faciles à suivre, même dans les équipes à forte activité.
Puissante recherche plein texte
Recherchez dans l'intégralité de l'historique des messages, y compris les fichiers et les liens, pour retrouver instantanément toute conversation ou décision passée.
Plus de 100 intégrations
Des intégrations natives avec GitHub, Jira, PagerDuty, Grafana, Sentry et bien plus encore apportent le contexte directement dans vos canaux d'équipe.
Applications natives
Les applications mobiles pour iOS et Android, ainsi que les applications de bureau pour Windows, macOS et Linux, permettent à votre équipe de rester connectée sur tous les appareils.
Flux de travail piloté par clavier
Des raccourcis clavier complets et une interface sans distraction permettent aux utilisateurs expérimentés de naviguer et de répondre aux messages entièrement sans souris.
Pourquoi exécuter Zulip avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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