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Plateforme de chat d'équipe open source avec des fils de discussion thématiques organisés, conçue pour une communication d'équipe ciblée et asynchrone.

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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Zulip ?

Zulip est une puissante plateforme de discussion d'équipe open source qui organise chaque conversation en sujets au sein de canaux, ce qui la rend fondamentalement différente des outils à canaux plats. Plutôt qu'un flux de messages indifférencié, chaque conversation appartient à un sujet nommé — permettant aux membres de l'équipe de se tenir au courant de manière sélective, de répondre de manière asynchrone et de retrouver les décisions passées sans avoir à faire défiler indéfiniment.

L'auto-hébergement de Zulip sur votre propre VPS donne à votre équipe un contrôle total sur les données de communication, l'historique des messages et les intégrations. Zulip prend en charge plus de 100 intégrations avec des outils de développement et de productivité, et propose des applications mobiles et de bureau natives pour toutes les principales plateformes.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Zulip

Fil de discussion

Chaque message appartient à un sujet désigné au sein d'un canal, ce qui permet de maintenir les conversations organisées et faciles à suivre, même dans les équipes à forte activité.

Puissante recherche plein texte

Recherchez dans l'intégralité de l'historique des messages, y compris les fichiers et les liens, pour retrouver instantanément toute conversation ou décision passée.

Plus de 100 intégrations

Des intégrations natives avec GitHub, Jira, PagerDuty, Grafana, Sentry et bien plus encore apportent le contexte directement dans vos canaux d'équipe.

Applications natives

Les applications mobiles pour iOS et Android, ainsi que les applications de bureau pour Windows, macOS et Linux, permettent à votre équipe de rester connectée sur tous les appareils.

Flux de travail piloté par clavier

Des raccourcis clavier complets et une interface sans distraction permettent aux utilisateurs expérimentés de naviguer et de répondre aux messages entièrement sans souris.

Pourquoi exécuter Zulip avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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