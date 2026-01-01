Audiobookshelf est un serveur multimédia auto-hébergé complet, conçu spécifiquement pour les livres audio, les podcasts et les livres numériques. Il propose une application web progressive (PWA) accessible depuis n'importe quel navigateur, ainsi que des applications natives iOS et Android avec prise en charge de l'écoute hors ligne. La plateforme diffuse tous les formats audio à la volée, récupère automatiquement les métadonnées et les visuels de couverture, et synchronise la progression de lecture individuelle sur tous les appareils pour chaque utilisateur.

L'auto-hébergement vous donne un contrôle total sur votre bibliothèque multimédia — sans frais d'abonnement, sans limites de taille de fichier et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Le téléchargement automatique des podcasts, la génération de flux RSS, la gestion des chapitres et les outils de fusion de fichiers audio font d'Audiobookshelf un remplacement complet des plateformes de livres audio commerciales, tout en gardant vos habitudes d'écoute et votre contenu acheté entièrement privés.