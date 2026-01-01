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Déployer Audiobookshelf : une installation en un clic.

Serveur auto-hébergé de livres audio et podcasts, avec gestion multi-utilisateurs, applications mobiles hors ligne et récupération automatique des métadonnées.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Audiobookshelf ?

Audiobookshelf est un serveur multimédia auto-hébergé complet, conçu spécifiquement pour les livres audio, les podcasts et les livres numériques. Il propose une application web progressive (PWA) accessible depuis n'importe quel navigateur, ainsi que des applications natives iOS et Android avec prise en charge de l'écoute hors ligne. La plateforme diffuse tous les formats audio à la volée, récupère automatiquement les métadonnées et les visuels de couverture, et synchronise la progression de lecture individuelle sur tous les appareils pour chaque utilisateur.

L'auto-hébergement vous donne un contrôle total sur votre bibliothèque multimédia — sans frais d'abonnement, sans limites de taille de fichier et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Le téléchargement automatique des podcasts, la génération de flux RSS, la gestion des chapitres et les outils de fusion de fichiers audio font d'Audiobookshelf un remplacement complet des plateformes de livres audio commerciales, tout en gardant vos habitudes d'écoute et votre contenu acheté entièrement privés.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Audiobookshelf

Synchronisation de la progression multi-utilisateur

Chaque utilisateur conserve une progression de lecture indépendante qui se synchronise sur les navigateurs et les appareils mobiles, ce qui le rend idéal pour le partage en famille ou au sein du foyer.

Applications mobiles hors ligne

Les applications natives iOS et Android permettent aux utilisateurs de télécharger du contenu pour l'écouter sans connexion internet, ce qui est parfait pour les trajets quotidiens et les voyages.

Récupération automatique des métadonnées

Les couvertures et les métadonnées sont récupérées automatiquement depuis Audible, Google Livres, iTunes et d'autres sources, pour que votre bibliothèque reste impeccable sans effort manuel.

Gestion de podcast

Abonnez-vous aux podcasts, téléchargez automatiquement les nouveaux épisodes et générez des flux RSS privés afin de pouvoir les écouter sur n'importe quel lecteur de podcasts que vous utilisez déjà.

Chapitre outils

Modifier et consulter les données de chapitre via l'API Audnexus, puis intégrer les métadonnées mises à jour directement dans les fichiers audio pour une navigation précise par chapitre.

Pourquoi exécuter Audiobookshelf avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

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