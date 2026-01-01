Déployez Kapowarr en un clic
Gestionnaire de bibliothèque de bandes dessinées auto-hébergé qui télécharge, organise et gère automatiquement votre collection de bandes dessinées numériques.
Choisissez un pack VPS pour Kapowarr
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Kapowarr ?
Kapowarr est un gestionnaire de bibliothèque de bandes dessinées auto-hébergé, conçu pour l'écosystème arr, et destiné à automatiser le téléchargement, le renommage et l'organisation des numéros de bandes dessinées numériques, des volumes et des romans graphiques. À l'instar de Sonarr pour les séries télévisées ou de Radarr pour les films, Kapowarr vous permet d'ajouter les titres que vous souhaitez suivre, puis recherche et télécharge automatiquement les nouveaux numéros dès qu'ils sont disponibles à partir d'une variété de sources prises en charge.
L'application peut importer des bibliothèques de bandes dessinées existantes, convertir les formats de fichiers et organiser les fichiers selon des schémas de nommage personnalisables. Exécuter Kapowarr sur un VPS maintient votre bibliothèque accessible de n'importe où tout en automatisant le travail de maintenance qui nécessiterait autrement un effort manuel continu.
Fonctionnalités clés de Kapowarr
Téléchargements automatisés des incidents
Ajoutez les volumes que vous souhaitez suivre et Kapowarr recherche et télécharge automatiquement les nouveaux numéros dès leur publication.
Importation et organisation de la bibliothèque
Importez une bibliothèque de bandes dessinées existante et laissez Kapowarr renommer, déplacer et organiser les fichiers selon votre schéma de nommage préféré.
Téléchargement multi-source
Téléchargez depuis les liens DDL, Pixeldrain, Mega et de nombreuses autres sources avec des préférences de qualité et de format configurables.
Conversion de format
Extrait et convertit automatiquement les fichiers d'archive téléchargés vers votre format de bande dessinée préféré lors du processus d'importation.
Recherche manuelle et automatique
Utilisez la recherche surveillée en un clic pour récupérer automatiquement des volumes entiers, ou parcourez et choisissez des versions spécifiques avec la recherche manuelle.
Pourquoi exécuter Kapowarr avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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