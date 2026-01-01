Déployez Gopeed en un clic.
Gestionnaire de téléchargement multi-protocole et à haute vitesse, prenant en charge HTTP, BitTorrent et les liens magnet depuis n'importe quel navigateur web.
Choisissez un pack VPS pour Gopeed
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Gopeed ?
Gopeed est un gestionnaire de téléchargement open source et haute vitesse qui accélère les transferts en divisant chaque fichier en plusieurs connexions simultanées. Il prend en charge HTTP, HTTPS, BitTorrent et les liens magnet dès l'installation, et son système d'extensions vous permet d'ajouter la prise en charge de sites et de protocoles supplémentaires. Basé sur un moteur Go avec une interface web épurée, Gopeed fonctionne de la même manière partout et est entièrement géré depuis votre navigateur.
Héberger Gopeed sur votre VPS signifie que les téléchargements s'exécutent à la bande passante d'un centre de données et se terminent en arrière-plan, indépendamment de votre appareil local ou de votre connexion. Les fichiers terminés sont stockés côté serveur pour une récupération ultérieure, et vous gardez un contrôle total sur votre historique de téléchargement et vos données sans dépendre d'extensions de navigateur ou de services de téléchargement commerciaux.
Fonctionnalités clés de Gopeed
Accélération multi-connexion
Divise chaque téléchargement en plusieurs connexions parallèles pour utiliser toute la bande passante disponible et terminer plus rapidement.
Compatibilité multi-protocoles
Téléchargez via HTTP, HTTPS, BitTorrent et les liens magnet à partir d'une interface unifiée unique.
Système d'extension
Installer des extensions pour prendre en charge de nouveaux sites, protocoles et des comportements de téléchargement personnalisés.
Gestion par navigateur
Mettre en file d'attente, surveiller et contrôler chaque téléchargement depuis n'importe quel appareil avec un navigateur web — aucune installation de client n'est requise.
Vitesses de téléchargement du centre de données
Les téléchargements s'exécutent sur votre VPS à pleine bande passante du serveur, libérant ainsi votre appareil local et votre connexion internet.
Pourquoi exécuter Gopeed avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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