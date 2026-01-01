Déployez Harness avec une installation en un clic.
Plateforme de développement de bout en bout avec hébergement Git, pipelines CI/CD et environnements de développement cloud, le tout dans un seul outil.
Choisissez un pack VPS pour Harness
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Harness ?
Harness Open Source est une plateforme DevOps complète qui unifie la gestion du code source, les pipelines CI/CD automatisés, les environnements de développement hébergés (Gitspaces) et les registres d'artefacts en une seule solution. En tant qu'évolution de Drone CI, elle va au-delà de l'intégration continue pour offrir une plateforme complète de livraison de logiciels sous la licence Apache 2.0.
L'auto-hébergement de Harness sur votre VPS vous offre des minutes de build illimitées, un stockage d'artefacts et des membres d'équipe à un coût fixe, avec une propriété complète du code source et des données de pipeline. Pas de limitation, pas de tarification par siège et pas de verrouillage fournisseur — juste une plateforme DevOps complète fonctionnant sur le matériel que vous contrôlez.
Fonctionnalités clés de Harness
SCM intégré
Hébergez des dépôts Git avec des flux de travail complets pour les commits, les branches, les fusions et les requêtes de tirage, ainsi que l'examen du code, la protection des branches et l'analyse des secrets.
CI/CD prêt pour la production
Construire, tester et déployer tout langage ou framework avec des étapes de pipeline conteneurisées, des centaines de modèles réutilisables et une migration en un clic depuis GitHub Actions, GitLab CI et CircleCI.
Gitspaces Environnements de développement
Offrez aux développeurs des environnements de développement cloud prêts à l'emploi instantanément et préconfigurés, accessibles depuis VS Code, JetBrains ou le navigateur — éliminant entièrement le temps de configuration.
Registre d'artefacts
Stocker et mettre en proxy les images Docker, les charts Helm et les paquets personnalisés dans un registre intégré avec mise en cache en amont pour accélérer les builds et réduire les dépendances externes.
Analyse de sécurité
Détecter automatiquement les secrets et les vulnérabilités dans le code et les dépendances avant qu'ils n'atteignent la production, en imposant des contrôles qualité dans le cadre de chaque exécution de pipeline.
Pourquoi exécuter Harness avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.