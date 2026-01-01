Déployez Copyparty en un clic.
Serveur de fichiers portable avec accès HTTP, WebDAV, SFTP et FTP, téléversements reprenables et sans aucune dépendance de base de données.
Choisissez un pack VPS pour Copyparty
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Copyparty ?
Copyparty est un serveur de fichiers auto-hébergé qui intègre un nombre exceptionnel de fonctionnalités dans un seul conteneur sans base de données externe. Il sert des fichiers via HTTP, WebDAV, SFTP, FTP et TFTP simultanément, prend en charge les téléchargements fragmentés et reprenables qui survivent aux connexions interrompues, et inclut une bibliothèque multimédia complète avec des vignettes, la lecture audio et la recherche en texte intégral.
L'auto-hébergement de Copyparty sur votre propre VPS vous offre une plateforme de partage de fichiers privée qui fonctionne avec n'importe quel client standard — d'un navigateur à l'Explorateur Windows en passant par FileZilla — sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur ni frais de stockage récurrents. Parce que tout fonctionne dans un seul conteneur avec les données stockées directement sur le système de fichiers, les sauvegardes et les migrations sont simples.
Fonctionnalités clés de Copyparty
Accès multi-protocole
Servez des fichiers simultanément via HTTP, WebDAV, SFTP, FTP et TFTP afin que chaque client — navigateur, gestionnaire de fichiers ou outil CLI — se connecte en utilisant son protocole natif.
Téléchargements reprenables
La prise en charge du téléversement par blocs permet aux transferts de fichiers volumineux de reprendre automatiquement après des interruptions réseau sans devoir recommencer depuis le début.
Bibliothèque de médias intégrée
Génère automatiquement des miniatures et extrait les métadonnées des fichiers audio et vidéo, transformant votre serveur de fichiers en une collection multimédia navigable.
Déduplication des fichiers
La déduplication basée sur le hachage détecte les fichiers identiques lors du téléchargement et ne stocke qu'une seule copie, économisant de l'espace disque sans aucun effort manuel.
Pas de base de données requise
Toutes les données résident directement sur le système de fichiers — pas de PostgreSQL, MySQL ou Redis à gérer, sauvegarder ou migrer avec vos fichiers.
Pourquoi exécuter Copyparty avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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