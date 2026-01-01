Déployer Kroki : installation en un clic.
API unifiée de diagramme en tant que code qui convertit les descriptions textuelles en diagrammes à l'aide de plus de 30 bibliothèques prises en charge.
Choisissez un pack VPS pour Kroki
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Kroki ?
Kroki est une API HTTP unifiée pour générer des diagrammes à partir de descriptions textuelles. Au lieu d'installer et de maintenir des outils distincts pour chaque format de diagramme, Kroki regroupe plus de 30 bibliothèques de diagrammes — y compris PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr et Excalidraw — derrière un point de terminaison unique qui renvoie une sortie SVG, PNG ou PDF.
L'auto-hébergement de Kroki sur votre VPS élimine toute dépendance aux services de rendu publics, garde les diagrammes d'architecture sensibles au sein de votre réseau et vous permet d'intégrer la génération de diagrammes dans les pipelines de documentation, les wikis et les flux de travail CI/CD sans limites de débit ni données quittant votre infrastructure.
Fonctionnalités clés de Kroki
Plus de 30 bibliothèques de diagrammes
Générer PlantUML, Mermaid, GraphViz, D2, Structurizr, Excalidraw, BPMN et bien d'autres à partir d'un seul point de terminaison API.
Plusieurs formats de sortie
Récupérez les diagrammes au format SVG, PNG, PDF ou Base64 — choisissez le format qui convient à votre chaîne d'outils de documentation.
Intégration de pipeline
Compatible avec Asciidoctor, Confluence, GitLab et tout outil qui prend en charge la syntaxe de bloc de diagramme Kroki.
Aucun appel externe
Tout le rendu se fait localement sur votre VPS — les schémas d'architecture et de système ne quittent jamais votre infrastructure.
API HTTP simple
Envoyez une requête POST avec la source du diagramme ou intégrez une URL GET — aucun SDK ou bibliothèque cliente n'est requis.
Pourquoi exécuter Kroki avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.