Dataline est un outil d'analyse de données open source qui privilégie la confidentialité, traduisant le langage naturel en requêtes SQL et vous permettant d'explorer des bases de données sans écrire une seule ligne de SQL. Connectez des fichiers PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV ou Excel et posez des questions en anglais simple pour obtenir des résultats instantanés et des visualisations automatiques.

Contrairement aux plateformes d'analyse cloud, l'auto-hébergement de Dataline sur votre propre VPS maintient les données commerciales sensibles sous votre contrôle total. Il n'y a pas de limites d'utilisation, pas de frais par utilisateur et pas de dépendance fournisseur — juste une interface de requête intelligente qui fonctionne avec votre clé API LLM préférée.