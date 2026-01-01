Déployez Dataline en un clic
Outil de chat SQL alimenté par l'IA qui vous permet d'interroger et de visualiser n'importe quelle base de données en utilisant un langage naturel.
Choisissez un pack VPS pour Dataline
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Dataline ?
Dataline est un outil d'analyse de données open source qui privilégie la confidentialité, traduisant le langage naturel en requêtes SQL et vous permettant d'explorer des bases de données sans écrire une seule ligne de SQL. Connectez des fichiers PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV ou Excel et posez des questions en anglais simple pour obtenir des résultats instantanés et des visualisations automatiques.
Contrairement aux plateformes d'analyse cloud, l'auto-hébergement de Dataline sur votre propre VPS maintient les données commerciales sensibles sous votre contrôle total. Il n'y a pas de limites d'utilisation, pas de frais par utilisateur et pas de dépendance fournisseur — juste une interface de requête intelligente qui fonctionne avec votre clé API LLM préférée.
Fonctionnalités clés de Dataline
Requêtes en langage naturel
Tapez des questions en anglais simple et Dataline génère le SQL, l'exécute et renvoie des résultats formatés en quelques secondes.
Prise en charge multi-bases de données
Connecter à PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV, Excel, et plus encore depuis une seule interface sans changer d'outils.
Génération automatique de graphiques
Demandez un graphique dans votre invite et Dataline affiche une visualisation directement à partir du résultat de la requête.
Architecture axée sur la confidentialité
Toutes les données restent sur votre propre serveur, vous donnant un contrôle total sur les informations commerciales sensibles sans exposition à des tiers.
Historique des requêtes
Enregistrez et consultez les requêtes et les résultats passés sans retaper les invites, constituant ainsi une bibliothèque d'analyse personnelle au fil du temps.
Pourquoi exécuter Dataline avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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