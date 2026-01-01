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Outil de chat SQL alimenté par l'IA qui vous permet d'interroger et de visualiser n'importe quelle base de données en utilisant un langage naturel.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Dataline ?

Dataline est un outil d'analyse de données open source qui privilégie la confidentialité, traduisant le langage naturel en requêtes SQL et vous permettant d'explorer des bases de données sans écrire une seule ligne de SQL. Connectez des fichiers PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV ou Excel et posez des questions en anglais simple pour obtenir des résultats instantanés et des visualisations automatiques.

Contrairement aux plateformes d'analyse cloud, l'auto-hébergement de Dataline sur votre propre VPS maintient les données commerciales sensibles sous votre contrôle total. Il n'y a pas de limites d'utilisation, pas de frais par utilisateur et pas de dépendance fournisseur — juste une interface de requête intelligente qui fonctionne avec votre clé API LLM préférée.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Dataline

Requêtes en langage naturel

Tapez des questions en anglais simple et Dataline génère le SQL, l'exécute et renvoie des résultats formatés en quelques secondes.

Prise en charge multi-bases de données

Connecter à PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV, Excel, et plus encore depuis une seule interface sans changer d'outils.

Génération automatique de graphiques

Demandez un graphique dans votre invite et Dataline affiche une visualisation directement à partir du résultat de la requête.

Architecture axée sur la confidentialité

Toutes les données restent sur votre propre serveur, vous donnant un contrôle total sur les informations commerciales sensibles sans exposition à des tiers.

Historique des requêtes

Enregistrez et consultez les requêtes et les résultats passés sans retaper les invites, constituant ainsi une bibliothèque d'analyse personnelle au fil du temps.

Pourquoi exécuter Dataline avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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